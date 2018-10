Gartner cite Resco dans le Magic Quadrant dans la catégorie Plateformes de développement d'applis mobiles

Accès au Magic Quadrant 2018 de Gartner

Les MADP étaient : « Initialement définies par Gartner en 2012 comme étant une plateforme visant à aborder et à consolider les projets de développement d'applis mobiles destinées aux entreprises à travers les situations d'utilisation d'applis dites business-to-employee (B2E), business-to-business (B2B) et business-to-consumer (B2C). Aujourd'hui, les MADP sont toujours principalement utilisées pour répondre à diverses exigences relatives aux applis mobiles, mais elles soutiennent également de plus en plus le développement d'applis web réactives, de circuits de conversation, d'appareils immersifs et portables. » Cette année, le Magic Quadrant a évalué 19 vendeurs du marché des MADP et a placé Resco dans le quadrant des acteurs de niche.

« Nous sommes fiers d'avoir intégré pour la première fois le rapport de recherche du Magic Quadrant. Nous pensons qu'être reconnus par une autorité mondiale comme Gartner montre que nous avançons dans la bonne direction, grâce notamment à notre ambition de fournir une plateforme vraiment complète pour la mobilité des entreprises. De notre point de vue, en tant que fournisseur de technologies fort de plus de 19 ans d'expérience, nous nous efforçons toujours d'améliorer nos produits et d'assurer le succès de nos clients et partenaires. » Radomir Vozar, PDG de Resco

À propos de Resco

Fondé en 1999, Resco est un chef de file mondial spécialisé dans le développement de solutions logicielles multi-plateformes pour mobile. L'équipe de professionnels de Resco tire profit de sa longue expérience dans la conception de produits pour les clients institutionnels, les développeurs et les intégrateurs de systèmes. La technologie cloud de Resco Cloud permet aux entreprises de créer des applications commerciales qui améliorent la productivité des professionnels dans leurs déplacements. Elle peut être intégrée dans Microsoft Dynamics 365 et Salesforce. Actuellement, plus de 2 000 clients et 500 partenaires dans le monde utilisent les produits de Resco.

