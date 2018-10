Gartner führt Resco im Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms auf

BRATISLAVA, Slowakei, October 30, 2018 /PRNewswire/ --

Resco, der globale Anbieter von Mobillösungen für Microsoft Dynamics 365/CRM und Salesforce, wurde von Gartner in seinem Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms 2018 (MADP) aufgenommen. Damit wurde das Unternehmen zum ersten Mal in einem Gartner Magic Quadrant positioniert.