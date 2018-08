Gartner positioniert Longview als Visionär im Gartner Magic Quadrant für Cloud Financial Planning & Analysis Solutions

Longview eingestuft nach Vollständigkeit der Vision sowie Fähigkeit zur Umsetzung

TORONTO, 21. August 2018 /PRNewswire/ -- Longview, ein führender Anbieter von Performance Management-, Steuerberichts- und Analysesoftware, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen von Gartner als Visionär im Gartner Magic Quadrant 2018 für Cloud Financial Planning & Analysis Solutions¹ ausgezeichnet wurde. Die Analysten von Gartner platzierten Longview in den Quadranten der Visionäre, basierend auf der Fähigkeit des Unternehmens zur Umsetzung und der Vollständigkeit der Vision.

"Wir glauben, dass diese Platzierung unser Engagement für unsere Kunden und die Innovationen, die wir für ihren Erfolg geschaffen haben, unterstreicht", kommentiert Jerry Dolinsky, Chief Executive Officer von Longview und ergänzt: "Unsere Connected Finance Lösung unterstützt Unternehmen, mit den ständig steigenden Anforderungen eines globalen Marktes umzugehen. Wir freuen uns auf weitere Erfolge. Dabei wird Longviews Produkt-Roadmap unsere Position im Markt weiter stärken."

Die Platzierung von Longview basiert auf Longview Plan Powered by Tidemark, einer Cloud-Lösung für die Finanzabteilung mit Planung, Prognose, Finanzberichterstattung und Analyse. Tidemark hat sich mit seiner Born-in-the-Cloud Architektur als Enterprise-Lösung bewährt und nutzt die Flexibilität und Skalierbarkeit, die mit anderen Legacy-Cube-Produkten nicht möglich ist. Tidemark-Kunden modellieren komplexe Geschäftsprozesse und lösen Anwendungsfälle, die normalerweise nicht mit Performance-Management-Lösungen verbunden sind.

Den vollständigen Gartner 2018 Magic Quadrant Report für Cloud Financial Planning & Analysis Solutions¹ finden Sie hier. Mehr über Longview erfahren Sie unter www.longview.com

¹Gartner, Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions by Christopher Iervolino, John E. Van Decker. July 24, 2018.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Longview Solutions

Longview – 1994 gegründet – ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für Software zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Unsere Lösungen Longview Plan, Longview Close, Longview Tax und Longview Analytics ermöglichen es Unternehmen auch in komplexen internationalen Strukturen, durch gezielte Unterstützung bei der Konsolidierung, Auswertung und Analyse von Kennzahlen, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Wir unterstützen Firmen dabei, Ihre Unternehmensleistung zu messen planen, zu steuern und zu optimieren. Unsere Plattform gibt es sowohl on Premise als auch in der Cloud. Unsere leistungsfähigen, intelligenten Lösungen liefern dabei eine zuverlässige und übersichtliche Darstellung der relevanten Unternehmenskennzahlen. Dank unserer anerkannten Branchenexpertise und unserer nahtlos integrierten Plattform vertrauen viele namhafte und internationale Unternehmen Longview bei der Steuerung ihrer Geschäftsprozesse, der Verbesserung der Datenintegrität, der Transparenz der Finanzdaten zur Entscheidungsfindung. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen sowie zu unseren Lösungen finden Sie unter www.longview.com

