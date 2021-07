Gary Heffernan rejoint Prodapt en tant que vice-président

Gary est un leader reconnu du secteur, avec plus de trente ans d'expérience dans la création et la croissance d'entreprises chez Accenture. Gary était responsable de l'activité TMT d'Accenture en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, et a dirigé certaines des plus grandes relations clients mondiales d'Accenture. Gary a fait partie du comité de direction mondial d'Accenture, où il a joué un rôle déterminant dans le succès de la diversité et de l'inclusion des talents. Gary sera intronisé au conseil d'administration de Prodapt.

« Nous sommes ravis d'accueillir Gary Heffernan au sein du conseil d'administration de Prodapt » a déclaré Vedant Jhaver, président et directeur général de Prodapt. « Gary est un dirigeant très expérimenté qui a une connaissance approfondie des transformations numériques massives en cours dans le secteur des TMT. Il a fait ses preuves en matière de développement d'entreprises prospères et de constitution d'équipes de classe mondiale. Prodapt bénéficiera énormément des contributions et des idées de Gary », a-t-il ajouté.

« Prodapt dispose d'un portefeuille de clients mondiaux enviable et d'une équipe internationale talentueuse. Je suis impatient de m'appuyer sur les solides fondations qu'ils ont établies pour développer leur ambitieuse stratégie de croissance TMT et de tirer parti de mon rôle au sein du conseil d'administration pour aider Prodapt à devenir un leader dans le secteur de la connectivité », a déclaré Gary Heffernan en rejoignant le conseil d'administration de Prodapt en tant que vice-président.

Harsha Kumar, président de Prodapt, a déclaré : « Gary est passionné par l'établissement de partenariats stratégiques mondiaux et par l'entretien d'une réserve de talents diversifiés et passionnés, de clients mondiaux et d'entreprises numériques. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler en étroite collaboration avec Gary pour développer et mettre en œuvre notre stratégie de croissance. »

À propos de Prodapt : www.prodapt.com

Prodapt se concentre sur la verticale Connectedness. Prodapt s'associe aux principaux créateurs de notre monde hyperconnecté. Les clients de Prodapt sont des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services numériques / multiservices (D/MSP), des entreprises de technologie et de plateformes numériques dans le domaine de la connectivité.

Prodapt construit, intègre et exploite des solutions permettant des technologies et des innovations de nouvelle génération. Prodapt dessert des leaders mondiaux tels que AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom et bien d'autres. Les clients de Prodapt aident aujourd'hui plus d'un milliard de personnes et cinq milliards d'appareils à rester connectés.

Prodapt a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. Elle fait partie d'un conglomérat commercial vieux de 120 ans, le groupe Jhaver, qui emploie plus de 22 000 personnes sur plus de 64 sites dans le monde.

