Gary Heffernan wird stellvertretender Vorsitzender bei Prodapt

Gary ist ein anerkannter Branchenexperte mit über dreißig Jahren Erfahrung im Aufbau und Wachstum von Unternehmen bei Accenture. Gary war für das TMT-Geschäft von Accenture in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und LatAm verantwortlich und leitete einige der größten globalen Kundenbeziehungen von Accenture. Er war Mitglied des globalen Führungsgremiums von Accenture, wo er maßgeblich zum Erfolg von Talentvielfalt und Inklusion beigetragen hat. Gary wird in das Prodapt Board of Directors aufgenommen.