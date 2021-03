Gastech 2021 se déroulera en présentiel : EXPO de Singapour, du 13 au 16 septembre

L'exposition-conférence (qui attirera plus de 25 000 participants, dont des ministres, des chefs d'entreprise mondiaux, des décideurs politiques, des perturbateurs et des innovateurs) sera organisée conformément aux directives All Secure Standard de dmg events, qui accordent la priorité à la santé et à la sécurité de tous les participants.

Duncan Reid, vice-président senior, portefeuille énergétique, dmg events : « Après une année aussi difficile au plan mondial, nous avons l'immense plaisir de confirmer que Gastech se déroulera en présentiel à Singapour en septembre comme prévu. Alors que nous sortons de la pandémie, la nécessité pour le secteur de l'énergie de se reconnecter n'a jamais été aussi grande. En tant que premier événement mondial consacré à l'énergie qui se déroulera en présentiel en 2021, Gastech est une plateforme d'une importance capitale qui permettra à l'ensemble des acteurs du secteur se retrouver une fois de plus en face à face.

« L'augmentation de la demande d'énergie, le gaz et le GNL continuant à répondre aux besoins de millions de personnes en matière d'énergie durable, abordable et à faible teneur en carbone, stimule la croissance régionale en Asie et Singapour, qui accueille Gastech 2021, est un centre stratégique pour ce marché en expansion. »

Parmi les exposants ayant déjà confirmé leur présente à Gastech 21 figurent Shell, Venture Global LNG, Chevron, Baker Hughes, Uniper, Sempra LNG, Total, Bechtel, Cheniere, Vitol et Conoco Phillips.

La conférence Gastech

Alors que le monde commence à sortir de l'ombre de la pandémie de COVID-19, la conférence Gastech de cette année abordera les thèmes les plus importants et les occasions les plus prometteuses l'industrie du gaz, du GNL, de l'hydrogène et de l'énergie dans la 4e ère industrielle.

Plus de 2 500 délégués participeront à la conférence pour écouter plus de 300 orateurs dans 80 sessions. Des tarifs très avantageux pour les délégués sont disponibles jusqu'au 23 avril sur le site Web de Gastech .

Plus de 40 orateurs de renom ont été annoncés à ce jour, notamment :

S.E. Dharmendra Pradhan , ministre du Pétrole et du Gaz naturel de l'Inde

, ministre du Pétrole et du Gaz naturel de l'Inde Patrick Pouyanné, PDG de Total

Maarten Wetselaar , directeur Gaz intégré et nouvelles énergies et membre du conseil d'administration de Shell

, directeur Gaz intégré et nouvelles énergies et membre du conseil d'administration de Shell Andreas Schierenbeck , PDG d'Uniper SE

, PDG d'Uniper SE Dev Sanyal, vice-président exécutif, Gaz et faibles émissions de carbone de BP

Gastech aura lieu à l'EXPO de Singapour, du 13 au 16 septembre 2021. L'inscription des délégués est désormais ouverte . Les entreprises qui souhaitent avoir des informations sur la réservation d'un stand peuvent consulter le site https://www.gastechevent.com/the-gastech-exhibition/book-a-stand/

Contact : Charlie Le Rougetel, [email protected], +442036155916

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1458777/Duncan_Reid___1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1458778/GT_logo_with_dates_and_venue__1_Logo.jpg

SOURCE DMG Events