Gastroenterología: NTC presenta una solicitud de autorización de comercialización para KLEERKOL® en la Unión Europea

NTC Srl, una empresa farmacéutica impulsada por I+D con sede en Italia, anuncia su presentación de solicitud de autorización de comercialización a través del procedimiento descentralizado europeo (DCP) para su producto en desarrollo NTC015 (Kleerkol®) de preparación intestinal para colonoscopía.

"La colonoscopía sigue siendo el estándar para diagnosticar y monitorear el cáncer colorrectal y para el diagnóstico y la vigilancia de la enfermedad inflamatoria intestinal", afirmó Maurizio Vecchi, de la Unidad de Gastroenterología y Endoscopía de la Fundación IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milán, Italia. "El colon debe estar completamente vacío de heces para el procedimiento. Actualmente, todos los pacientes deben someterse a una preparación intestinal programada que a veces dura más de un día e involucra restricciones alimentarias y la ingestión de grandes cantidades de líquido y soluciones para la limpieza del colon. Un medicamento efectivo que favorezca una limpieza intestinal rápida y sea tolerable al gusto y fácil de ingerir representaría una nueva y atractiva opción terapéutica".

"A menudo, la preparación del intestino antes de una colonoscopía se experimenta como una carga y, si realiza de manera inadecuada, conduce a una eficacia subóptima y aumenta la necesidad de repetir el procedimiento. De hecho, algunos pacientes deciden no someterse a la prueba a causa de la perturbadora preparación del intestino", señala Peter Uebel, de la Consulta de gastroenterología y medicina interna especializada en House of Health, Ludwigshafen am Rhein, Alemania. "Por este motivo, es importante ofrecerles a los pacientes una preparación eficaz, fácil de usar, de acción rápida, más sencilla y tolerable al gusto".

El NTC015 fue desarrollado para responder a las necesidades médicas insatisfechas en materia de rapidez, facilidad de ingestión y buen sabor. Para su aprobación, se realizó un ensayo controlado con un diseño de estudio adaptativo. "Recientemente concluimos el ensayo Satisfaction, un gran estudio internacional multicéntrico con Kleerkol®. Con base en el resultado del estudio, presentamos la solicitud de autorización de comercialización en la Unión Europea. Nuestro objetivo es que Kleerkol® esté disponible en Europa lo antes posible. También esperamos registrarlo más allá de Europa, a nivel mundial, en colaboración con nuestros socios. En la actualidad, nos quedan varios países disponibles para colaborar con el fin de ofrecerles a los pacientes y a los médicos esta solución innovadora en todo el mundo", concluye Riccardo Carbucicchio, director ejecutivo de NTC.

Acerca de NTC

Una empresa farmacéutica con sede en Milán, Italia, con distribuidores y socios en más de 100 países que se dedica a la investigación, el desarrollo, el registro y la comercialización de medicamentos, dispositivos médicos y suplementos alimenticios en oftalmología y otras áreas terapéuticas como pediatría, ginecología y gastroenterología. NTC ofrece productos farmacéuticos innovadores y de alta calidad a más de 200 socios. Para obtener más información, visite www.ntcpharma.com

FUENTE NTC s.r.l.

