Gate.io celebra nono aniversário com nova identidade de marca

"A Gate.io busca inovações e avanços de forma contínua, mantendo-se, ao mesmo tempo, firme em sua determinação de ajudar a desenvolver e impulsionar o progresso no setor de criptomoedas. Acreditamos que o novo logotipo e esquema de cores refletem as lições que aprendemos em quase uma década de atendimento a nossos usuários, à medida que continuamos nos empenhando para criar uma marca inovadora que seja aberta e acessível para todas as pessoas do mundo."

Nova identidade da marca Gate.io

O novo slogan da Gate.io é "Gateway to Crypto", ou "porta de entrada para as criptomoedas", em tradução livre. Um dos diferenciais da Gate.io é sua gama diversificada de opções de altcoin. Esse slogan, seguido pela frase "Negocie mais de 1.400 criptomoedas com segurança, rapidez e facilidade", incorpora os principais recursos da Gate.io. A Gate.io é uma plataforma global que engloba várias moedas e que qualquer pessoa no mundo pode acessar facilmente para investir em uma infinidade de criptomoedas. Essa mensagem posiciona a Gate.io como uma presença excepcional nos principais mercados novos e emergentes.

O novo logotipo da Gate.io conta com um círculo de 3/4 para representar a inclusão, segurança e estabilidade da empresa. O logotipo também tem um elemento de "bloco", que simboliza as blockchains. Juntos, o círculo e o bloco formam a letra "G", de Gate.io, demonstrando o compromisso da Gate.io de adotar a era em expansão das blockchains para criar um mundo digital que combina inovação, confiabilidade e segurança.

Daqui em diante, a Gate.io está adotando um novo esquema de cores azul e verde, que retrata a Gate.io como uma marca inclusiva e madura com uma plataforma igualmente acessível a todos.

Lançamento dos aplicativos Lite e Mini da Gate.io

A Gate.io também está lançando uma atualização importante para seu aplicativo móvel, que permite aos usuários optar por uma versão "Lite app" em seu aplicativo principal, oferecendo transações otimizadas e simplificadas dentro do aplicativo para negociar criptomoedas. Com o aplicativo Lite, os usuários podem acessar um pacote de funções essenciais e básicas para diferentes ativos de criptomoedas em qualquer lugar, como visualizar o sentimento do mercado por meio de linhas de tendência facilmente compreensíveis, depósitos em moeda fiduciária, câmbio e configurações básicas de contas, entre outras.

A exchange também está lançando um aplicativo Mini para permitir que os usuários naveguem em aplicativos de criptomoedas de terceiros. O aplicativo móvel Mini já está disponível, enquanto a versão web está sendo aperfeiçoada. Conforme a gama de parceiros de aplicativos de criptomoedas de terceiros da Gate.io se amplia, diferentes categorias como compras on-line, viagens, cartões-presente e emissão de passagens podem ser acessadas pelo aplicativo Mini. Isso permite que os usuários acessem vários serviços sem precisar se inscrever em uma conta comercial terceirizada. Um dos canais que já está disponível no aplicativo Mini é o GameFi Centre, onde os usuários podem curtir a GameBox, uma coleção de jogos independentes.

Competições com USD 9 milhões em prêmios

Juntamente com as comemorações de seu aniversário de nove anos, a Gate.io lançou, em 27 de maio de 2022, a Campanha Série de Aniversário, com um total de USD 9 milhões em prêmios a serem concedidos.

Por exemplo, a Gate.io lançará nove mil Space Travel NFTs Mystery Boxes contendo Space Travel NFTs de cinco níveis de raridade. Os usuários que coletarem os Space Travel NFTs terão a oportunidade de ganhar um depósito de assento para uma viagem espacial. Saiba mais ficando de olho na campanha Space Travel NFT Mystery Boxes da Gate.io.

Sobre a Gate.io

Fundada em 2013, a Gate.io foi uma das primeiras exchanges de criptomoedas do mundo e líder entre as plataformas de ativos digitais. A Gate.io oferece serviços relacionados à negociação de vários ativos digitais líderes e cresceu para atender a mais de dez milhões de usuários em todo o mundo. Ela é classificada de forma consistente como uma das dez principais exchanges de criptomoedas com base em liquidez e volume de negociação na CoinGecko e foi verificada pelo Blockchain Transparency Institute (BTI). A Gate.io também recebeu uma classificação de 4,5 pela Forbes Advisor, tornando-a uma das Melhores Exchanges de Criptomoedas de 2021. Além da exchange principal, a Gate.io também oferece outros serviços, como finanças descentralizadas, pesquisas e análises, investimentos de capital de risco, serviços de carteira e muito mais.

