Gate.io lançará primeira competição de negociação de futuros com USD 2 milhões em prêmios e a mais ampla variedade de moedas

MAJURO, Ilhas Marshall, 14 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Gate.io, uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas do mundo, anunciou planos de lançar um dos primeiros torneios de negociação de contratos futuros de criptomoedas do mundo. A plataforma, fundada em 2013, cresceu recentemente e se tornou a sexta maior plataforma de negociação de futuros de criptomoedas do mundo e, para comemorar, concederá USD 2 milhões em prêmios durante sua próxima campanha.

"A Gate.io passou anos construindo uma plataforma abrangente de negociação de criptomoedas. Embora a maioria dos usuários prefira negociações spot, nos últimos meses a popularidade de nossa plataforma de negociação de futuros decolou e, como tal, nos concentramos na ampliação de nossas ofertas, adicionando também novos recursos à plataforma", disse Marie Tatibouet, diretora de marketing da Gate.io

Contratos Vitalícios da Gate.io

A negociação de contratos é uma oferta popular devido, principalmente, às oportunidades de se aumentar a alavancagem, o que permite o acesso a lucros rápidos. A Gate.io lançou os Contratos Vitalícios como parte de seus serviços de negociação de contratos.

Os Contratos Vitalícios da Gate.io têm um fundo de seguro de mais de mil BTCs e oferecem diversas opções de negociação de alavancagem, como alavancagem de até cem vezes sobre a Bitcoin e alavancagem de até vinte vezes em centenas de outras criptomoedas populares como ETH, EOS, LTC, entre outras, em posições longas e curtas.

Os Contratos Vitalícios utilizam um indicador global integrado de preços de múltiplas plataformas para determinar o preço de fechamento de cada ativo, garantindo análises justas de mercado com precisão de ponta.

USD 2 milhões e o primeiro campeonato de negociação de contratos do mundo

O campeonato de negociação de contratos terá início em 15 de dezembro de 2021. Para oferecer a mais usuários a oportunidade de participar, serão abertas inscrições antecipadas. O campeonato terá um conjunto dinâmico de premiação de USD 2 milhões e consistirá em competições em grupos e individuais com recompensas em NFTs e recompensas por votação. Usuários com contratos do mundo todo podem se inscrever no site oficial do torneio para se classificar facilmente para a competição.

Sobre a Gate.io:

A Gate.io é uma importante exchange de criptomoedas com mais de oito milhões de usuários em 190 países. A exchange oferece quase 1.200 tokens sobre negociações spot, de margem, de futuros e de contratos, além de produtos DeFi por meio da HipoDeFi, serviços de custódia por meio do Wallet.io, investimentos por meio do Gate Labs, além de sua plataforma dedicada GateChain. A empresa também oferece um conjunto totalmente integrado de produtos como sua plataforma Startup IEO, o marketplace de NFTs Magic Box, empréstimos de criptomoedas e muito mais.

