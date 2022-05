Gate.io lanseeraa Gate Institutionalin suursijoittajille

MAJURO, Marshallsaarten tasavalta, 12. toukokuuta 2022 /PRNewswire/ -- Gate.io, yksi maailman suurimmista pörsseistä, jolla on yli 10 miljoonaa käyttäjää, on lanseerannut suursijoittajille suunnatun yksikön, joka keskittyy markkinatakaajien ja välittäjien palvelemiseen. Tämä uusi Gate Institutional -palvelu tarjoaa työkalut, joilla suursijoittajat voivat kasvattaa kryptosijoituksiaan. Gate.io lanseerasi äskettäin myös valtavan 10 miljoonan dollarin mainoskampanjan tukeakseen alustalla toimivia välittäjiä.

Gate.io-yrityksen liiketoiminnan kehitysjohtaja sanoi Gate Institutuionalin lanseerauksesta: "Yhä useammat suursijoittajat ovat kiinnostuneita kryptovaluutoista ja pyrkivät hajauttamaan salkkujaan. Gate.io lanseerasi Gate Institutionalin helpottaakseen näiden pääsyä kryptomarkkinoille. Gate Institutional on kattava kryptoekosysteemi, joten siitä on hyötyä lukuisille välittäjille ja markkinatakaajille."

Gate Institutionin välittäjien ja markkinatakaajien ohjelmat ovat Gate.io-yrityksen keskeisiä painopisteitä sen pyrkiessä kasvattamaan likviditeettiä ja jatkamaan samalla laajenemistaan. Gate.io-yrityksen markkinatakaajien ohjelma tukee eräitä maailman johtavia kryptovaluuttoja joustavilla kaupankäyntistrategioilla, 900 r/s:n tilaustiheydellä, 5 000 r/s:n tilausten peruutustiheydellä ja WebSocketilla toteutetulla tuella yli 300 yhteydelle. Välittäjäohjelma puolestaan tukee kolmen tyyppisiä välittäjiä – portaali, API ja pörssi. Kukin välittäjätyyppi saa palkkioita ja bonuksia alustansa käytön perusteella.

Gate Institution myöntää myös eksklusiivisen NFT-passin, jolla käyttäjät pääsevät Gate.io-yrityksen metaversumiin. Lisäksi NFT:tä on päivitetty 3D-ominaisuuksilla, ja sen avulla käyttäjät voivat pätevöityä valkoiselle listalle ja saada suoria airdropeja.

Vuonna 2013 perustettu Gate.io on yksi vanhimmista johtavista kryptovaluuttapörsseistä. Gate.io tarjoaa useimpia johtavia digitaalisia omaisuuseriä, ja sillä on yli 10 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää eri puolilla maailmaa. Se luokitellaan CoinGeckossa jatkuvasti yhdeksi kymmenestä suurimmasta kryptovaluuttapörssistä likviditeetin ja kaupankäyntivolyymin perusteella, ja se on läpäissyt Blockchain Transparency Instituten (BTI) tarkastuksen. Lisäksi Gate.io on saanut Forbes Advisorilta arvosanan 4,5, mikä tekee siitä yhden vuoden 2021 parhaista kryptopörsseistä. Pääpörssin lisäksi Gate.io tarjoaa myös muita palveluita, kuten hajautettua rahoitusta, tutkimusta ja analytiikkaa, riskipääomasijoituksia, lompakkopalveluita jne.

SOURCE Gate.io