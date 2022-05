Gate.io lanserer «Gate Institutional» for investeringsselskaper

Majuro-øya i Marshall-øyene, 12. mai 2022 /PRNewswire/ -- Gate.io, som med over 10 millioner brukere er en av verdens største børser, har lansert en avdeling for investeringselskaper, som skal fokusere på å betjene Market Makers (MM) og meglere. Den nye tjenesten heter Gate Institutional og skal tilby verktøyene som trengs for å hjelpe selskapene med å øke kryptoeksponeringen. For ikke lenge siden lanserte Gate.io også en massiv reklamekampanje med budsjett på $ 10 millioner for å støtte meglere på plattformen.

Direktøren for forretningsutvikling hos Gate.io sa følgende om lanseringen av Gate Institutional: «Stadig flere investeringsselskaper er nysgjerrige på kryptovaluta og ønsker å diversifisere porteføljene sine. Gate.io har lansert Gate Institutional for å gi dem enklere tilgang til kryptotjenester. Gate Institutional er et omfattende økosystem for krypto og kommer til å nå et enda større utvalg av meglere og Market Makers.

Gate Institutionals megler- og MM-programmer er viktige fokusområder for Gate.io, som tar sikte mot å øke likviditeten samtidig som utvidelsen pågår. Gate ios MM-program støtter noen av verdens ledende kryptovalutaer, og tilbyr fleksible handelsstrategier, en frekvens på 900 r/s for ordreplassering, 5000 r/s for ordrekansellering og støtte for over 300 tilkoblinger gjennom WebSocket. Megleprogrammet støtter tre typer meglere – portal, API og børs. Hver type megler vil tjene belønninger og bonuser basert på deres bruk av plattformen.

Gate Institutional skal også utstede et eksklusivt NFT-pass som gir brukerne tilgang til gate.ios metavers. I tillegg har NFT blitt oppgradert med 3D-funksjoner og gir brukerne mulighet til å få godkjentliste-kvalifisering eller direkte AirDrops.

Om Gate.io

Gate.io ble etablert i 2013 og er en av de eldste, ledende børsene innen kryptovaluta. Gate.io tilbyr de fleste av de ledende digitale aktivaene og har over 10 millioner registrerte brukere over hele verden. CoinGecko rangerer konsekvent selskapet som en av de ti største børsene for kryptovaluta basert på likviditet og handelsvolum, og det er også verifisert av Blockchain Transparency Institute (BTI). I tillegg har Gate.io fått vurderingen 4,5 av Forbes Advisor, noe som gjør det til en av de beste kryptobørsene i 2021. I tillegg til hovedbørsen tilbyr Gate.io også andre tjenester, blant annet desentralisert finans, forskning og analyse, investeringskapital, digitale lommeboktjenester og mer.

