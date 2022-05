Gate.io viert negende verjaardag met een nieuwe merkidentiteit

"Gate.io streeft voortdurend naar doorbraken en vooruitgang, en blijft standvastig en vastberaden om te helpen bij het ontwikkelen en stimuleren van vooruitgang in de cryptosector. We zijn van mening dat het nieuwe logo en kleurenschema laten zien welke lessen we hebben geleerd in bijna een decennium van dienstverlening aan onze gebruikers. Ondertussen blijven we streven naar een innovatief merk dat open en toegankelijk is voor iedereen over de hele wereld."

De nieuwe merkidentiteit van Gate.io

De nieuwe slogan van Gate.io is "Gateway to Crypto". Een van de x-factoren van Gate.io is het brede scala aan altcoin-opties. Deze slogan, gevolgd door de zin 'handel op een veilige, snelle en eenvoudige manier in meer dan 1.400 cryptovaluta's', vat de belangrijkste functies van Gate.io samen: Gate.io is een wereldwijd platform met meerdere valuta's dat iedereen in de wereld gemakkelijk kan gebruiken om te investeren in een groot aantal cryptovaluta's. Deze berichtgeving positioneert Gate.io als een formidabele speler op belangrijke nieuwe en opkomende markten.

Het nieuwe logo van Gate.io heeft een driekwartcirkel die de inclusiviteit, veiligheid en stabiliteit van het bedrijf vertegenwoordigt. Het logo heeft ook een "blok"-element, dat blockchains symboliseert. Samen vormen de cirkel en het blok de letter "G" van Gate.io. Het bedrijf laat zien dat het middenin het bloeiende blockchain-tijdperk staat en een digitale wereld wil creëren die innovatie, betrouwbaarheid en veiligheid combineert.

Vanaf nu gebruikt Gate.io een nieuw kleurenschema van blauw en groen, kleuren die laten zien dat Gate.io een inclusief en volwassen merk is met een platform dat voor iedereen even toegankelijk is.

Lancering Gate.io Lite-app en Mini-app

Gate.io lanceert ook een opmerkelijke update van zijn mobiele app. Gebruikers kunnen nu binnen de hoofdapp kiezen voor een 'Lite-app'-versie, die efficiënte en vereenvoudigde in-app-transacties voor crypto-handel biedt. Via de Lite-app hebben gebruikers onderweg toegang tot een aantal essentiële basisfuncties voor verschillende crypto-activa. Middels eenvoudig te begrijpen trendlijnen krijgen ze bijvoorbeeld inzicht in het marktsentiment. Ook kunnen ze de fiduciaire valutastorting, de wisselkoers en de basisaccountinstellingen bekijken.

De beurs lanceert ook een Mini-app waarmee gebruikers cryptotoepassingen van derden kunnen gebruiken. De mobiele Mini-app is nu live, terwijl voor de webversie de puntjes nog op de i worden gezet. Omdat Gate.io's aanbod aan externe partners op de crypto-app wordt uitgebreid, zijn er verschillende categorieën, zoals online winkelen, reizen, cadeaubonnen en tickets, toegankelijk via de Mini-app. Hiermee krijgen gebruikers toegang tot meerdere diensten, zonder dat ze zich aan te hoeven melden voor een partneraccount van derden. Een van de kanalen die al in de Mini-app zit, is het GameFi Centre, waar gebruikers GameBox, een verzameling onafhankelijke games, kunnen spelen.

Wedstrijden met 9 miljoen dollar aan prijzen

Samen met de verjaardagsfestiviteiten, lanceert Gate.io op 27 mei 2022 een campagne om die negende verjaardag te vieren, waarbij in totaal 9.000.000 dollar aan prijzen zal worden toegekend.

Gate.io zal bijvoorbeeld 9000 Space Travel NFTs Mystery Boxes met Space Travel NFT's van vijf zeldzaamheidsniveaus uitbrengen. Gebruikers die de Space Travel NFT's verzamelen, maken kans op een reservering voor ruimtereizen. Houd voor meer informatie de Mystery Boxes Space Travel NFT-campagne van Gate.io in de gaten.

Over Gate.io

Het in 2013 opgerichte Gate.io is een van 's werelds eerste cryptovalutabeurzen en een van de belangrijkste platforms voor digitale activa. Gate.io biedt handelsdiensten voor diverse belangrijke digitale activa en bedient inmiddels meer dan 10 miljoen gebruikers over de hele wereld. CoinGecko beoordeelt het bedrijf op basis van liquiditeit en handelsvolume consequent als een van de 10 belangrijkste cryptovalutabeurzen. Ook is Gate.io geverifieerd door het Blockchain Transparency Institute (BTI). Gate.io heeft ook een rating van 4.5 van Forbes Advisor, waardoor het een van de beste cryptobeurzen van 2021 is. Naast de belangrijkste beurs biedt Gate.io ook andere diensten, zoals gedecentraliseerde financiën, onderzoek en analyses, durfkapitaalinvesteringen, wallet-diensten, labs en meer.

