Gatefy: solução de antispam e antiphishing para empresas

O GES é compatível com vários provedores de e-mail, como Office 365, G Suite, Exchange e Zimbra. Na prática, ele adiciona uma camada avançada de proteção a sua linha de defesa, oferecendo um ótimo custo-benefício. Inclusive, em termos de preço, já que muitos concorrentes cobram em dólar.

Por se tratar de uma ferramenta de segurança e proteção de dados, a solução de antispam e antiphishing da Gatefy ajuda ainda a sua empresa a estar em conformidade com leis e regulamentações, como é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Por que usar o antispam e antiphishing da Gatefy

1. Bloquear spam, phishing e engenharia social

O e-mail é o principal meio usado pelos hackers para comprometer empresas. Os tipos mais comuns de ataque são campanhas de spam, phishing e engenharia social. Segundo a Microsoft, 54% dos líderes de segurança relataram um aumento nos ataques de phishing desde o início da pandemia.

Ao usar a solução de antispam e antiphishing da Gatefy você garante mais proteção contra ataques de spam, phishing e engenharia social.

2. Bloquear ransomware, trojan e outros malwares

De acordo com a Verizon, o uso de malware está presente em 17% dos casos de vazamentos de dados. Deste percentual, 27% envolvem o uso de ransomware, que é um dos tipos de malware mais temidos pelas empresas. A Europol, inclusive, aponta o ransomware como a principal ameaça do seu último relatório de cibersegurança.

A solução de antispam e antiphishing da Gatefy é equipada com mecanismos avançados de detecção que são projetados para detectar e bloquear malwares de todos os tipos, como, por exemplo, ransomware, trojan e vírus.

3. Bloquear ataques de BEC (Business Email Compromise)

O BEC é o golpe da moda. É um ataque de e-mail direcionado e avançado. Segundo o FBI, o BEC é o golpe que tem causado mais prejuízos financeiros para empresas nos últimos anos. O BEC é também conhecido como Fraude do CEO.

Para detectar as ameaças de BEC ou Fraude do CEO, é preciso utilizar um sistema avançado e sofisticado de inteligência artificial e machine learning, que é o caso da solução de antispam e antiphishing da Gatefy.

4. Estar em conformidade e adequado à LGPD

Com a consolidação da LGPD, as empresas têm sido mais cobradas em relação à privacidade e segurança de dados. A lei é bem clara quando pontua que as empresas precisam adotar métodos e ferramentas de proteção, a fim de garantir a integridade de dados e informações.

A solução de antispam e antiphishing da Gatefy ajuda a sua empresa a estar em compliance com a LGPD ao melhorar a proteção do seu e-mail corporativo, garantindo mais segurança para os dados. Deste modo, você previne vazamentos de dados e evita as multas que podem vir a ser cobradas pela LGPD.

5. Aumentar a produtividade da empresa

O lixo eletrônico, incluindo mensagens maliciosas, está diretamente ligado à produtividade dentro da sua empresa. E-mails de spam, por exemplo, incomodam porque ocupam espaço na caixa de entrada e ainda demandam tempo e energia, o que afeta o desempenho do seu time.

A solução de antispam e antiphishing da Gatefy permite que toda essa energia gasta com tarefas desnecessárias e por vezes até perigosas, já que alguém pode cair em um golpe de phishing ou spam, seja investida em atividades produtivas que beneficiam o próprio funcionário e a empresa.

6. Definir políticas e regras de e-mail

Para que a sua empresa administre melhor o fluxo de e-mails e não seja vítima de golpes e fraudes, você precisa saber o que está acontecendo na sua rede e ainda precisa ter mecanismos de controle. A solução de antispam e antiphishing da Gatefy te ajuda com isso.

Ela permite que você defina e crie regras de e-mail, bloqueando, por exemplo, remetentes específicos e mensagens que contenham determinadas palavras-chaves. Esta é uma forma de você adotar mecanismos de segurança customizados para a rotina e o ambiente da sua empresa.

Conheça o antispam e antiphishing corporativo

Se você estiver interessado em saber mais sobre a solução da Gatefy, entre em contato. Vamos conversar sobre o assunto e responder a todas as suas perguntas. O nosso time de especialistas em cibersegurança e proteção de dados fica à disposição.

Para conhecer melhor a Gatefy, visite gatefy.com ou ligue para (41) 4042-8280.

