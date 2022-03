GATORADE® LANZA LA CAMPAÑA "WHATEVER FUELS YOU" PARA SEGUIR IMPULSANDO EL DEPORTE EN ATLETAS ICÓNICOS Y AFICIONADOS

CON MOTIVADOR MATERIAL CREATIVO QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE LIONEL MESSI, LA CAMPAÑA OFRECE UNA SERIE DE PROGRAMAS GLOBALES PARA 2022 QUE INCLUYEN EL RESPALDO DE JUGADORES AFICIONADOS CON EL REGRESO DEL TORNEO 5V5 Y UNA NUEVA SERIE WEB EN ALIANZA CON UEFA

NUEVA YORK, 25 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Gatorade®, la bebida deportiva número uno del mundo*, lanza la campaña global "Whatever Fuels You". La misma cuenta con una serie de programas globales que permite a la marca seguir avanzando hacia su misión de inspirar a los atletas de todos los niveles a que superen sus límites y no se conformen en su camino a la grandeza. Ya seas el mejor de todos los tiempos o de la cancha de baloncesto del barrio, Gatorade te ayuda proporcionando hidratación y confianza para que te desempeñes en tu mejor nivel.

La campaña "Whatever Fuels You" se lanza con un nuevo comercial titulado "Inner Voices" ("Voces Interiores", en español). Protagonizado por Lionel Messi y deportistas aficionados, el nuevo material de Gatorade destaca esa voz interior que tiene cada atleta, tanto profesionales como amateurs, para superar los momentos desafiantes y garantizar la confianza en sí mismos para poder salir adelante.

Messi también aparecerá en contenido educativo para redes sociales que se lanzará en las próximas semanas y se enfocará en dar a conocer cómo Gatorade ayuda a los atletas a desempeñarse en su mejor nivel** a través de sus beneficios funcionales: fluidos, carbohidratos y electrolitos.

En la cancha, Gatorade continúa incentivando a las futuras leyendas del fútbol y proporcionando igualdad de oportunidades para jugadores masculinos y femeninos mediante el regreso del Torneo de Fútbol Gatorade 5v5. Esta competencia de fútbol ofrece a jóvenes de equipos comunitarios la oportunidad de compartir su pasión y talento en un escenario global. En la edición de 2022, prometedor talento futbolístico de toda América y Asia podrá llegar a jugar en la sede de las finales de la Liga de Campeones de la UEFA.

Fuera de la cancha, Gatorade ayuda a inspirar y educar a la próxima generación de atletas femeninas, brindándoles acceso a la vasta investigación de la marca en hidratación y nutrición deportiva mediante el lanzamiento de la serie web "Skills? Sorted." en alianza con la UEFA Together #WePlayStrong. La serie sigue a Ella Furlong, jugadora de Academy, mientras entrena bajo la tutoría de Lucy Bronze, lateral derecha del Manchester City Women y jugadora inglesa más condecorada de la historia. La Dra. Rebecca Randell, científica del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte, es la presentadora de la serie y comparte la vasta investigación de la marca, dando acceso a los consejos los expertos. "Skills? Sorted." educa y guía a las aspirantes jugadoras de fútbol amateur a través de diferentes temas, como la recuperación, hidratación y menstruación. La serie de cuatro partes contará con episodios que se estrenan semanalmente en #WePlayStrong.

"Gatorade es una marca profundamente arraigada en el deporte e incentiva tanto a los atletas icónicos como a los aficionados. No importa cuál sea tu nivel, para ser el mejor hay que presentarse con agallas y determinación", comentó Mark Kirkham, vicepresidente y gerente general, Bebidas Deportivas y Energéticas y Jugos, Bebidas Globales en PepsiCo. "Desde contenido creativo que inspira confianza para lograr la grandeza, hasta programas comunitarios y el impulso del talento femenino, Gatorade apoya a todos los atletas e impulsa cada paso de su trayectoria".

*Fuente: Euromonitor International Limited; Soft Drinks 2022 edition: % brand share, off-trade volume & value rsp terms, 2021 data.

**Las soluciones de carbohidratos-electrolitos contribuyen al mantenimiento del rendimiento y la resistencia durante ejercicios de resistencia prolongados y mejoran la absorción de agua durante el ejercicio físico. Beber durante el ejercicio como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

Acerca de Gatorade

The Gatorade Company, una división de PepsiCo, ofrece innovaciones en cuanto al rendimiento deportivo diseñadas para satisfacer las necesidades de los atletas de cualquier nivel competitivo, así como en una amplia gama de deportes. Respaldada por un historial de más de 50 años dedicados al estudio de los mejores atletas del mundo y basado en años de investigaciones en el terreno de la hidratación y nutrición deportiva realizadas en el Gatorade Sports Science Institute, Gatorade ofrece productos científicamente formulados para satisfacer las necesidades deportivas de los atletas en todas las fases de su actividad atlética. Para obtener más información y una lista completa de productos, visite www.gatorade.com .

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por sus consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. En 2021, la compañía generó más de $79 mil millones de dólares en ingresos netos con un portafolio de alimentos y bebidas que incluye marcas icónicas como Lays, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream, las cuales generan, cada una, más de $1 mil millones de dólares considerando el estimado de ventas minoristas anuales.

La visión de PepsiCo es ser el líder mundial en bebidas y alimentos al Ganar con PepsiCo Positive (pep+), una transformación estratégica de punta a punta en donde la sostenibilidad ocupa un lugar central en las operaciones de la empresa generando crecimiento y valor respetando los límites ambientales del planeta e inspirando un cambio positivo para el mundo y las personas. Para más información, visite www.pepsico.com

Acerca del GSSI

La misión del Gatorade Sports Science Institute (Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte; GSSI), que se fundó en 1985, siempre ha sido ayudar a los atletas a optimizar su salud y rendimiento a través de la investigación y educación sobre la hidratación y la nutrición deportiva. Gatorade se enfoca en las innovaciones importantes y científicas que ayudan a mejorar el rendimiento deportivo. Como creador de la bebida deportiva, la ciencia es la base de Gatorade y es un impulsor clave de la estrategia a largo plazo de la marca, que se enfoca en la creencia de que el rendimiento deportivo va desde adentro hacia afuera.

