GAUC lança campanha "Climate X" de 2022

PEQUIM, PARIS e STELLENBOSCH, África do Sul, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O ano de 2022 é incomum em muitos aspectos, conforme expressou Todd Stern, ex-enviado especial dos Estados Unidos para mudanças climáticas, em uma recente entrevista. Desde secas extremas resultando em fome no Chifre da África até as ondas de calor em toda a Europa e as inundações na Ásia, 2022 alerta o mundo sobre o que significa esse "código vermelho" das mudanças climáticas.

Campanha "Climate X" reúne a força coletiva das universidades membros da GAUC e recebe o apoio dos parceiros globais.

É primordial preparar os jovens de hoje para liderar a governança climática global no futuro, bem como engajar a sociedade como um todo nesta causa, especialmente com uma perspectiva centrada na sinergia entre as mudanças climáticas e os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), se quisermos ter sucesso na construção de um futuro sustentável com zero emissões líquidas para todos.

A Aliança Global de Universidades sobre o Clima (GAUC, por sua sigla em inglês) foi estabelecida em 2019 para oferecer liderança dos esforços globais de ensino superior para abordar as mudanças climáticas. Atualmente, a aliança compreende 15 das principais universidades mundiais de nove países e em seis continentes. Ao lançar a campanha "Climate X", a GAUC tem como objetivo oferecer uma solução sistemática para o progresso da governança climática global e uma contribuição concreta para o sucesso da COP27, preparando os jovens, promovendo uma abordagem sinérgica e mobilizando as várias partes interessadas.

"Este é um momento de enormes desafios. Nossa saúde e bem-estar, paz e prosperidade, e a própria natureza estão sob ameaça. Os problemas mais urgentes confrontados pelas nações são, em última análise, de natureza global e eles exigem soluções globais. Em seu discurso durante o lançamento da campanha, Amina J. Mohammed, secretária-geral adjunta da ONU, declarou que "O foco da campanha "Climate X" é um excelente exemplo disso".

A campanha, que reúne a força coletiva das 15 universidades membros da GAUC, apresenta uma estrutura de três níveis: um programa nacional do Piloto de Treinamento de Liderança "Climate x" (o Piloto) coiniciado pela Sciences Po em Paris e pela Universidade Tsinghua em Pequim; um evento regional do Fórum Regional Africano sobre Mudanças Climáticas organizado pela Stellenbosch University, a única universidade membro da GAUC na África; e três eventos a nível internacional, nomeadamente a Semana da Juventude Global pelo Clima, a cúpula Climate X da GAUC e o evento de alto nível, GAUC COP27.

Os jovens desempenham um papel vital

As mudanças climáticas são um desafio que causará um impacto duradouro sobre nossos descendentes no futuro, o que torna a juventude a espinha dorsal do futuro com zero emissões líquidas.

Antes do lançamento oficial da campanha, o programa piloto inscreveu e cultivou mais de 150 alunos de universidades membros da GAUC, formando a primeira coorte dos embaixadores globais da GAUC. Esses alunos, divididos em 21 equipes interdisciplinares e multiculturais, desenvolveram soluções inovadoras, que vão desde jogos digitais e aplicativos móveis até painéis de discussão e engajamento comunitário, que serão apresentados durante a campanha.

A abordagem sinérgica é essencial

As mudanças climáticas estão intimamente integradas com todos os ODSs e mantêm o poder transformador sobre os setores sociais e econômicos mais amplos, fazendo uma abordagem sinérgica que integra a realização do Acordo de Paris e a Agenda de 2030 essencial para a construção de um futuro sustentável com zero emissões líquidas. Considerando os tópicos globais do momento, a GAUC destacou quatro áreas para focar a sinergia com mudanças climáticas em 2022, ou seja, energia sustentável e segura; finanças; natureza, biodiversidade e alimentos; adaptação e resiliência.

O evento regional da campanha, o Fórum Regional Africano sobre Mudanças Climáticas (ARF, por sua sigla em inglês), será realizado de forma híbrida no período de 5 a 9 de setembro de 2022, e abrangerá tópicos como segurança alimentar e hídrica, redução de riscos de desastres, energia sustentável e confiável e o impacto das mudanças climáticas em pessoas e empresas. Antes da COP27, o ARF tem como objetivo oferecer uma plataforma para o engajamento de várias instituições e partes interessadas na ciência das mudanças climáticas e suas implicações sociais e políticas aplicadas na África.

Convocando a participação de toda a sociedade

O sucesso da causa requer a integração da sociedade como um todo. Em 2021, a cúpula Climate X da GAUC atraiu mais de 1,25 milhão de participantes em todo o mundo durante a COP26. Em 2022, a estrutura de três níveis da campanha Climate X envolverá ainda mais partes interessadas.

Na cerimônia de lançamento, a GAUC estendeu o convite a organizações e instituições globais para coiniciarem a Semana da Juventude Global pelo Clima. Programada antes de cada COP, trata-se de um mecanismo que a GAUC propôs à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) para coordenar as ações dos jovens para uma contribuição mais impactante. A Sra. Patrícia Espinosa, à época secretaria executiva da UNFCCC, avaliou que a proposta ofereceria uma contribuição impactante ao processo da UNFCCC, ao mobilizar e institucionalizar os esforços envidados pela juventude global em resposta às mudanças climáticas.

Para mais informações sobre a GAUC, acesse: https://gauc.net/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891523/Climate_x__Campaign.jpg

FONTE Global Alliance of Universities on Climate

SOURCE Global Alliance of Universities on Climate