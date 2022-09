GAUC startet „Climate x" Kampagne 2022

BEIJING, PARIS und STELLENBOSCH, Südafrika, 6. September 2022 /PRNewswire/ -- Das Jahr 2022 ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich, wie Todd Stern, der ehemalige Sonderbeauftragte der Vereinigten Staaten für den Klimawandel, kürzlich in einem Interview sagte. Von den extremen Dürren, die zu einer Hungersnot am Horn von Afrika führten, bis zu den Hitzewellen in ganz Europa und den Überschwemmungen in Asien zeigt das Jahr 2022 der Welt, wie dieser „rote Code" des Klimawandels aussieht.

'Climate x' Campaign pools the collective strength of GAUC member universities and gains support from global partners.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Jugend von heute darauf vorzubereiten, in Zukunft die globale Klimapolitik zu leiten und die Gesellschaft als Ganzes in diese Sache einzubinden, insbesondere mit einer Perspektive, die sich auf die Synergie zwischen dem Klimawandel und anderen Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) konzentriert, wenn es uns gelingen soll, eine nachhaltige Netto-Null-Zukunft für alle aufzubauen.

Die Global Alliance of Universities on Climate (GAUC) wurde 2019 gegründet, um die Führungsrolle bei den weltweiten Bemühungen im Bereich Hochschulbildung zur Bekämpfung des Klimawandels zu übernehmen. Heute besteht sie aus 15 weltweit führenden Universitäten aus neun Ländern und sechs Kontinenten. Mit der Kampagne „Climate x" will die GAUC eine systematische Lösung für den Fortschritt der globalen Klimapolitik und einen konkreten Beitrag zum Erfolg der COP27 bieten, indem sie die Jugend vorbereitet, einen synergetischen Ansatz fördert und die Multi-Stakeholder mobilisiert.

„Dies ist eine Zeit der enormen Herausforderungen. Unsere Gesundheit und unser Wohlergehen, Frieden und Wohlstand sowie die Natur selbst sind bedroht. Die drängendsten Probleme, vor denen Nationen stehen, sind letztlich globaler Natur und sie verlangen globale Lösungen. Der Fokus der Kampagne „Climate x" ist ein hervorragendes Beispiel dafür", sagte die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina J. Mohammed in ihrer Ansprache während des Starts der Kampagne.

Die Kampagne, die die kollektive Stärke der 15 Mitgliedsuniversitäten des GAUC bündelt, besteht aus drei Ebenen: ein nationales Programm des Pilotprojekts „Climate x" Führungstraining-Pilot (der Pilot), das von Sciences Po in Paris und der Tsinghua Universität in Peking gemeinsam initiiert wurde; eine regionale Veranstaltung des Afrikanischen Regionalforums zum Klimawandel, die von der Stellenbosch-Universität, der einzigen GAUC-Mitgliedsuniversität in Afrika, organisiert wird; und drei Veranstaltungen auf internationaler Ebene, nämlich die Global Youth Climate Week, der GAUC Climate x Summit und die GAUC COP27 High-Level-Veranstaltung.

Die Jugend spielt eine entscheidende Rolle

Der Klimawandel ist eine Herausforderung, die in der Zukunft lang anhaltende Auswirkungen auf unsere Nachkommen haben wird, was die Jugend zum Rückgrat der Nettonullzukunft macht.

Im Vorfeld der offiziellen Eröffnung der Kampagne wurden über 150 Studierende der GAUC-Mitgliedsuniversitäten in das Pilotprogramm aufgenommen und kultiviert, wodurch die erste Gruppe von GAUC Global Youth Ambassadors gebildet wurde. Diese Studenten, die in 21 interdisziplinäre und kulturübergreifende Teams aufgeteilt sind, haben innovative Lösungen entwickelt, die von digitalen Spielen und mobilen Anwendungen bis hin zu Podiumsdiskussionen und Community-Engagement reichen und während der Kampagne vorgestellt werden.

Synergistischer Ansatz ist unerlässlich

Der Klimawandel ist eng mit allen SDGs verflochten und hat eine transformierende Macht über breitere soziale und wirtschaftliche Sektoren, was einen synergetischen Ansatz, der die Umsetzung des Pariser Abkommens und der Agenda 2030 integriert, wesentlich für den Aufbau einer nachhaltigen Netto-Null-Zukunft macht. In Anbetracht der globalen Trends hat die GAUC vier Bereiche ausgezeichnet, in denen die Synergie mit dem Klimawandel im Jahr 2022 im Vordergrund steht: Nachhaltige und sichere Energie; Finanzen; Natur, Biodiversität und Ernährung; Anpassung und Belastbarkeit.

Die regionale Veranstaltung der Kampagne, das African Regional Forum on Climate Change (ARF), wird vom 5. bis 9. September 2022 eine hybride Veranstaltung sein, die Themen wie Nahrungsmittel- und Wassersicherheit, Katastrophenvorsorge, nachhaltige und zuverlässige Energie und die Auswirkungen des Klimawandels auf Menschen und Unternehmen abdeckt. Im Vorfeld der COP27 soll die ARF eine Plattform bieten, um mehrere Institutionen und Interessenträger in die Klimawissenschaft und ihre angewandten sozialen und politischen Implikationen in Afrika einzubinden.

Die gesamte Gesellschaft mit ins Boot holen

Der Erfolg der Sache setzt voraus, dass die Gesellschaft als Ganzes mit einbezogen wird. Im Jahr 2021 hat der GAUC Climate x Summit weltweit über 1,25 Millionen Teilnehmer während der COP26 angezogen. 2022 wird die dreistufige Struktur der Climate x Campaign noch mehr Multi-Stakeholder einbeziehen.

Bei der Eröffnungsfeier lud GAUC globale Organisationen und Institutionen ein, die Global Youth Climate Week mitzuinitiieren. Im Vorfeld jeder COP hat die GAUC dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) einen Mechanismus vorgeschlagen, um die Maßnahmen der Jugendlichen für einen wirkungsvolleren Beitrag zu koordinieren. Frau Patricia Espinosa, das damalige Exekutivsekretariat des UNFCCC, bewertete, dass der Vorschlag einen wirkungsvollen Beitrag zum UNFCCC-Prozess leisten würde, indem die Anstrengungen der globalen Jugend zur Bewältigung des Klimawandels mobilisiert und institutionalisiert würden.

