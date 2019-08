Gavin Bambury mianowany na głównego dyrektora wykonawczego OANDA

Mając na koncie ponad 25 lat doświadczenia w sektorze technologii finansowych i obrotu giełdowego, Bambury zajmował szereg różnych stanowisk przywódczych w światowej klasy instytucjach finansowych, w tym Citibank i Deutsche Bank. Przez sześć lat był także głównym dyrektorem zarządzającym Ion Trading Technologies, firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania do obrotu giełdowego z przychodami przekraczającymi 250 milionów euro. Do OANDA przechodzi z Integral Development Corporation.

– Z ogromną przyjemnością witamy Gavina w OANDA. Jako doświadczony ekspert łączy rozległą wiedzę na temat technologii finansowych z niezrównanym zrozumieniem sektora obrotu giełdowego. Umiejętności te będą dla nas niezastąpione wraz z realizacją wizji strategicznej firmy w najbliższych latach – skomentował przewodniczący rady Tim Howkins.

– Z radością dołączę do OANDA, jest to światowej klasy marka skupiająca się na klientach, a w ostatnich latach osiągnęła ogromne sukcesy. Wiem, że razem możemy wykorzystać te podstawy i przez inwestycje organiczne i nie tylko będziemy w stanie poszerzyć globalny zasięg i podnieść satysfakcję klientów. Pozwoli nam to na dalsze zajmowanie pozycji zaufanego lidera w branży FX – skomentował sam Bambury.

O OANDA

Założona w 1996 r. firma OANDA była pierwszym przedsiębiorstwem, które bezpłatnie udostępniało dane na temat kursu wymiany walut w internecie i uruchomiła platformę obrotu FX, która przyczyniła się do rozwoju obrotu giełdowego w internecie pięć lat później. Dziś firma zapewnia usługi obrotu majątkiem cyfrowym oraz danych i analityki walut na potrzeby klientów detalicznych i korporacyjnych, demonstrując przy tym niedoścignione doświadczenie w wymianie walut. Zarządzając regulowanymi oddziałami na sześciu z najbardziej aktywnych rynków finansowych świata, firma OANDA nadal angażuje się w transformację branży wymiany walut. Więcej informacji można znaleźć na stronie oanda.com lub w serwisach Twitter, Facebook i YouTube.

