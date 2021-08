Gazin e Apae fecham com chave de ouro a Campanha Pintando o 7, que arrecadou mais de R$ 2 milhões em doações

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- O presidente do Grupo Gazin, Osmar Della Valentina, e o presidente da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), José Turozi, fizeram um balanço da campanha "Pintando o 7". A iniciativa do Grupo Gazin, que este ano beneficiou a Apae, arrecadou mais de R$ 2 milhões de reais em doações, em campanha que doou R$ 7,00 para a entidade nas compras acima de R$100 reais realizadas nas lojas de varejo do grupo e no site de ecommerce www.gazin.com.br. "A Gazin tem o seu papel econômico, mas também temos nossas responsabilidades sociais. A Apae é uma entidade que tem muito respeito e credibilidade. Eu calculava que podíamos alcançar R$ 1,5 milhão, mas ultrapassamos R$ 2 milhões", comenta o presidente do Grupo Gazin, Osmar Della Valentina.