Gazprom Football for Friendship 2021 : De jeunes participants de 211 pays et régions pour établir un nouveau titre du GUINNESS WORLD RECORDS™

Le 29 mai, des experts du football et des journalistes se réuniront à l'occasion du Forum des ambassadeurs F4F qui aura lieu à Istanbul. Des représentants de la communauté du football discuteront des défis du développement du sport chez les enfants et partageront leur expérience. Au fil des ans, F4F est devenu une plateforme internationale importante pour discuter des questions pertinentes relatives au sport et au football des enfants.

Le programme social international pour les enfants « Football for Friendship » est mis en œuvre par Gazprom depuis 2013. Au cours des huit saisons précédentes, le programme a réuni plus de 15 000 participants de 211 pays et régions et plus de 6 000 000 de supporters. L'UEFA, la FIFA, les fédérations de football et les principaux clubs de football du monde, les fondations caritatives internationales, les athlètes célèbres, les hommes politiques et les artistes soutiennent Football for Friendship. Le projet a reçu plus de 50 prix nationaux et internationaux dans le domaine de la responsabilité sociale, du sport et de la communication.

Carmen Pozo, cofondatrice de l'académie de football féminin Las Superpoderosas, lauréate du premier prix international Football for Friendship, Bolivie : « Le programme « Football for Friendship » offre aux experts du football une plateforme de dialogue. C'est particulièrement important en ce moment, car nous sommes confrontés à de nouveaux défis dans le développement du sport des enfants et des jeunes. L'échange d'expériences et de projets lors du forum « Football for Friendship » aide les académies et les organisations de football à résoudre ces problèmes. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1484390/Gazprom_Football_for_Friendship_2021.jpg

Related Links

https://footballforfriendship.com



SOURCE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship