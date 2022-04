GBG aumenta o foco em produtos globais e cria o maior provedor de verificação de identidade e prevenção de fraudes totalmente dedicado das Américas

Desde a aquisição da Acuant em novembro de 2021, a empresa já proporcionou benefícios significativos para clientes em todo o mundo com as forças combinadas da GBG, IDology e Acuant. Aproveitando a oportunidade de apresentar aos clientes da GBG existentes os recursos da Acuant, também temos observado novos clientes e projetos oferecidos pela união das empresas. Entre eles estão um dos cinco maiores conglomerados multinacionais de telecomunicações que implementou as soluções de comprovação de identidade e combate a fraudes da Acuant em todas as 500 unidades de varejo, com 1.500 lojas franqueadas como modelo, oferecidas por meio de um dos maiores parceiros globais na extensa rede de parceiros da Acuant. A Acuant e a IDology também estão avançando ainda mais no mercado em rápida evolução de criptomoedas, trabalhando diretamente com uma das maiores exchanges globais de criptomoedas do mundo para estender os serviços atuais de monitoramento de transações, KYC e PEPs e Sanctions com dados e tecnologia da IDology para combater ainda mais a fraude e alcançar a conformidade regulatória.

Chris Clark, CEO da GBG, disse :

"Após a Acuant se torna parte da família GBG, estou muito satisfeito que as equipes agora estejam se integrando ainda mais para oferecer benefícios aos nossos clientes atuais e futuros. Nossa estratégia sempre foi baseada no princípio de "pensar globalmente, agir localmente". À medida que adquirimos e construímos recursos ao longo dos anos, sempre fomos claros em equilibrar o alcance global de tecnologia e produtos globalmente relevantes, como documentos, com forte execução regional que adapta nossas propostas às necessidades dos mercados locais, regulamentações locais e casos de uso locais. Não poderia estar mais animado com os próximos passos de nossa jornada."

Ao unir a Acuant e a IDology, a GBG se torna a maior especialista em identidade e fraude no maior e mais estrategicamente importante mercado do mundo. Essa união também cria uma rede de identidade com mais de 450 milhões de identidades digitais para combater fraudes sintéticas, uma das formas de fraude de identidade mais difíceis de detectar e de crescimento mais rápido, e oferece a solução de identidade mais abrangente, com cobertura de KYC, KYB, gestão de riscos e detecção de fraudes. Além disso, a GBG foi nomeada recentemente Fornecedora Representativa no Gartner® Market Guide 2022 para Comprovação e Afirmação de Identidade1. Este relatório recomenda que as empresas "gerenciem os riscos em toda a jornada do usuário, implementando uma solução de orquestração (independente ou integrada a uma solução mais ampla) para gerenciar a interação complexa entre comprovação de identidade, detecção de fraudes e recursos de autenticação do usuário."

Christina Luttrell, CEO da GBG para as Américas, observou:

"A América do Norte é o maior e mais desenvolvido mercado do mundo para soluções de identidade e fraude, e representa uma tremenda oportunidade para juntarmos forças e oferecer uma experiência e inovação profundas. Tenho a honra de liderar esta equipe, unidos em uma missão e mais fortes juntos para oferecer o melhor à nossa crescente base de clientes."

O novo grupo de Produtos Globais reúne os pontos fortes de documentos da Acuant e GBG, que incluem a biblioteca de documentos de identidade mais abrangente do mundo, com tecnologia proprietária e capacidade antiviolação líder de mercado. Além de documentos, reúne os recursos da plataforma do grupo, incluindo dados, documentos, biometria, dispositivos, PEPs e sanções e monitoramento criptográfico nas regiões centrais das Américas, EMEA e APAC. Como a única fornecedora com recursos de fraude, documentos e dados automatizados proprietários, a inovação e diferenciação aceleradas da GBG agregam valor sem precedentes aos clientes.

Yossi Zekri, CEO de Produtos Globais da GBG, afirmou:

"Ao combinar nossos pontos fortes, incluindo os mais qualificados especialistas do setor e a tecnologia inclusiva e de primeira classe que atende a toda a população mundial, estamos capacitando empresas, governos e instituições financeiras a negociar com confiança quando e onde precisarem. É um momento emocionante para transformar o ramo de identidades."

Sobre a GBG

Somos especialistas em localização digital, identidade e gerenciamento de risco de fraudes e conformidade. Ajudando as empresas em todo o mundo a eliminar atritos e fraudes com clientes em suas experiências digitais. A GBG desenvolve e entrega identidades digitais, verificação de endereços, prevenção de fraudes e software de conformidade para mais de 21 mil clientes em todo o mundo.

Por meio da combinação da mais recente tecnologia, os dados mais precisos e nossa experiência incomparável, a GBG ajuda empresas que vão desde start-ups até as maiores marcas de consumo e tecnologia do mundo a oferecer experiências perfeitas, para que seus clientes possam realizar transações on-line com maior confiança.

A GBG está sediada no Reino Unido com mais de 1.200 membros de equipe em 18 países.

Para saber mais sobre como ajudamos nossos clientes a estabelecer a confiança com seus clientes, acesse www.gbgplc.com e siga-nos no LinkedIn e Twitter @gbgplc.

1 Fonte: Gartner "Guia de mercado para comprovação e afirmação de identidade", Akif Khan, 2 de março de 2022.

Isenção de responsabilidade: o Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a escolher apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a esta pesquisa, inclusive quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

O GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e é usada neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

