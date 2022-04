GBG met davantage l'accent sur les produits mondiaux et crée le plus grand fournisseur de services entièrement axés sur la vérification d'identité et la prévention des fraudes dans la région des Amériques

Depuis l'acquisition d'Acuant en novembre 2021, la société a déjà fait bénéficier les clients du monde entier d'avantages importants grâce à la combinaison des forces de GBG, d'IDology et d'Acuant. La présentation de la capacité d'Acuant aux clients actuels de GBG a été l'occasion de découvrir de nouveaux clients et de proposer des projets par le biais des activités combinées. Citons, par exemple, un conglomérat de télécommunications multinationales qui a mis en œuvre les solutions d'Acuant dédiées à la vérification d'identité et à la lutte contre la fraude dans les 500 points de vente au détail, auxquels 1 500 magasins franchisés ont emboîté le pas grâce à l'un des plus importants partenaires mondiaux du vaste réseau de partenaires d'Acuant. Acuant et IDology font également de nouveaux progrès sur le marché en rapide évolution des cryptomonnaies, travaillant directement avec l'une des plus grandes bourses cryptographiques mondiales pour étendre le suivi actuel des transactions, la connaissance du client et les PPE, ainsi que les services de filtrage des sanctions avec les données et la technologie d'IDologie pour lutter contre la fraude et atteindre la conformité réglementaire.

Chris Clark, directeur général de GBG, a déclaré :

« À présent qu'Acuant fait partie de la famille GBG, je suis ravi que les équipes s'intègrent davantage pour offrir des avantages à nos clients actuels et futurs. Notre stratégie a toujours été fondée sur le principe de 'penser globalement, agir localement'. Comme nous avons acquis et développé des capacités au fil des ans, nous avons toujours été clairs sur l'équilibre entre la portée mondiale de la technologie et des produits pertinents à l'échelle mondiale comme les documents, avec une exécution régionale forte qui adapte nos propositions aux besoins des marchés locaux, les réglementations locales et les cas d'utilisation locale. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste au sujet des prochaines étapes de notre parcours. »

En unissant Acuant et IDology, GBG devient le plus grand spécialiste de l'identité et de la fraude sur le marché stratégique le plus vaste et le plus important du monde. GBG crée également un réseau d'identité avec plus de 450 millions d'identités numériques pour lutter contre la fraude synthétique, l'une des formes de fraude d'identité les plus difficiles à repérer et à la croissance la plus rapide. L'entreprise fournit la solution d'identité la plus complète, couvrant la connaissance des clients, la connaissance des entreprises, la gestion des risques et la détection des fraudes. De plus, GBG a récemment été nommée « fournisseur représentatif » en 2022 dans le Gartner® Market Guide for Identity Proofing and Affirmation1. Ce rapport recommande aux organisations de « gérer les risques tout au long du parcours de l'utilisateur en déployant une solution d'orchestration (autonome ou intégrée à une solution plus vaste) pour gérer l'interaction complexe entre la vérification de l'identité, la détection de la fraude et les capacités d'authentification des utilisateurs. »

Christina Luttrell, directrice générale, en charge de la zone Amériques chez GBG, a fait la remarque suivante :

« L'Amérique du Nord est le marché le plus vaste et le plus développé au monde pour les solutions d'identité et de fraude. Il s'agit d'une excellente occasion pour nous d'unir nos forces pour offrir une expertise et une innovation approfondies. Je suis honorée de diriger cette équipe, unie dans une mission et plus forte du fait de cette union pour offrir ce qu'il y a de mieux à notre clientèle croissante. »

Le nouveau groupe Global Products réunit les forces documentaires d'Acuant et de GBG, qui comprennent la bibliothèque de documents d'identité la plus complète au monde, avec une technologie exclusive et une capacité anti-altération de premier plan sur le marché. En plus des documents, il rassemble les capacités de la plateforme du groupe, notamment les données, les documents, la biométrie, les dispositifs, les PPE et les sanctions, ainsi que la surveillance cryptographique dans les régions centrales des Amériques, EMEA et APAC. En tant que seul fournisseur doté de capacités exclusives en matière de fraude, de documents et de données automatisées, GBG accélère l'innovation et la différenciation pour offrir une valeur sans précédent aux clients.

Yossi Zekri, cadre dirigeant en charge des produits au niveau mondial chez GBG, a déclaré :

« En associant nos forces, et en nous appuyant notamment sur les experts les plus qualifiés de l'industrie et une technologie inclusive et de premier ordre, au service de l'ensemble de la population mondiale, nous donnons aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions financières les moyens de faire des transactions en toute confiance, quand et où ils en ont besoin. C'est une époque exaltante pour transformer l'espace identitaire. »

