GBT anuncia resultados do segundo trimestre de 2018

MONTEVIDÉU, Uruguai, 14 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Biotoscana Investments S.A. (B3: GBIO33), um grupo biofarmacêutico que opera na América Latina, anuncia hoje seus resultados para o 2T18.

DESTAQUES

A receita bruta cresceu 33% em moeda constante no 2T18, totalizando BRL 981M nos últimos 12M.

A receita líquida aumentou em 42% em moeda constante no 2T18, atingindo BRL 882M nos últimos 12M.

O lucro bruto subiu 39% no 2T18, em moeda constante. A margem bruta atingiu 53%, em linha com os trimestres anteriores.

O EBITDA Ajustado cresceu 65% em moeda constante em relação ao 2T17. A margem EBITDA ajustada atingiu 25% no 2T18, uma melhora de 381 bps em relação ao 2T17, chegando a BRL 226M nos últimos 12M, comparado a BRL 203M no 2T17 nos últimos 12M.

O lucro líquido totalizou BRL 20M no 2T18, contra uma perda de BRL 3M no 2T17. O lucro líquido ajustado subiu 380% em relação ao 2T17, atingindo BRL 32M no 2T18.

O Lenvima teve seu lançamento antecipado e melhora no perfil clínico com novas indicações submetidas. O Cresemba e o Zevtera foram aprovados no Peru.

A parceria com a Gilead foi estendida para a região andina, com fluxo de receitas já no 2T18.

