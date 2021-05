GC Aesthetics® lance la prochaine génération d'implants mammaires

PERLE™ est une gamme très novatrice d'implants mammaires lisses, dotés d'une technologie de surface exclusive (BioQ™), de la technologie de gel de pointe de GCA (Emunomic™ Breast Tissue Dynamic Gel) et d'une version améliorée des caractéristiques de sécurité qui ont sous-tendu l'excellent dossier de sécurité de GCA depuis de nombreuses années [1] . La nouvelle gamme de produits offre aux chirurgiens et aux patientes une gamme avancée d'implants lisses qui bénéficient des plus de 40 ans de GCA dans l'industrie, de son orientation à long terme sur la sécurité des patientes et l'innovation, et de son support et service à la clientèle exceptionnels.

Carlos Reis Pinto, directeur général de GC Aesthetics, a déclaré : « PERLE™ est le fruit de l'expérience, de l'expertise et du savoir-faire développés et partagés par GC Aesthetics et les chirurgiens du monde entier. Les réactions du marché vis-à-vis de la gamme PERLE™ ont été, de concert, fortement positives. Nous sommes ravis de proposer cette solution novatrice aux patientes et aux chirurgiens, et nous disposons d'un solide bassin d'innovations que nous présenterons à l'avenir. Toute notre équipe de GCA s'est engagée à améliorer la vie des femmes partout dans le monde. »

Ron Cosmas, directeur commercial, a ajouté : « 2021 est une nouvelle année charnière dans la longue histoire de GC Aesthetics. Nous sommes déterminés à être le leader de l'industrie pour nos chirurgiens et nos patientes partout dans le monde. Notre culture de l'innovation et de la sécurité a encore une fois donné ce que le marché recherche et ce dont il a besoin. »

Avec le lancement de PERLE™, GCA offre la plus vaste gamme de produits de l'industrie, avec une gamme complète de surfaces, de produits de comblement, de tailles et de projections afin de répondre à tous les besoins des patientes et des chirurgiens en matière d'applications esthétiques et de reconstruction. Les chirurgiens et les patientes ont choisi les produits GCA, ce qui représente plus de 3 millions d'implants mammaires au cours des 10 dernières années. Deux soutiens jouent un rôle majeur : la garantie Comfort+ Warranty™ de l'entreprise, à la fine pointe de l'industrie, et l'engagement de GCA, qui revendique un choix sûr pour la vie : « A Confident Choice for Life ».

La gamme PERLE™ est déployée, dans un premier temps, sur les marchés européens. Elle le sera ensuite sur d'autres marchés dans le monde au cours des prochains mois.

À propos de GC Aesthetics

GC Aesthetics est une entreprise mondiale de technologie médicale, établie de longue date, qui développe, fabrique et commercialise une gamme complète de produits esthétiques exclusifs qui permettent aux patientes de se sentir en confiance et en sécurité dans leur parcours de vie personnel.

Tout au long de ses 40 ans d'histoire, GCA s'est engagée à faire progresser la science de l'esthétique médicale et à fournir des implants mammaires de haute qualité pour l'augmentation mammaire et la chirurgie reconstructive mammaire. Nous avons vendu plus de 3 millions d'implants dans 70 pays, et nos produits sont appuyés par des données cliniques publiées sur 10 ans démontrant une sécurité et une efficacité cliniques irréfutables.

La stratégie intégrée verticalement de l'entreprise permet des performances cliniques, opérationnelles et commerciales exceptionnelles, ce qui permet à GCA de fournir des produits compétitifs différenciés aux chirurgiens et aux patientes. Grâce à une culture d'innovation continue et un engagement à satisfaire les besoins des clients, GCA s'est imposée comme un fournisseur de premier plan de solutions esthétiques médicales et le partenaire de choix pour les patientes qui cherchent à améliorer leur vie.

[1] GC Aesthetics®, données internes 2020

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1517814/GCA_Breast_Implants.jpg

SOURCE GC Aesthetics, Inc.