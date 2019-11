GCL Integration System a Powin Energy oznamujú založenie spoločného podniku na tvorbu energetického úložiska

„Spoločnosť GCL SI dodáva od roku 2015 na celom svete viac ako 18 GW solárnej energie. Teší nás, že sme zaznamenali veľký nárast v oblasti využívania obnoviteľnej energie, ale vidíme tiež problémové miesta v podobe prerušovanej dodávky zo siete," uviedol prezident spoločnosti GCL SI Eric Luo. „Spoločnosť Powin so sídlom v USA je popredný svetový tvorca a vývojár energetických úložísk, ktorý realizoval projekty s výkonom viac ako 200 MWh a vlastní globálny plynovod dodávajúci viac ako 6 GWh. Sme preto hrdí, že s ňou môžeme spolupracovať. Nová firma G-Powin JV má v úmysle spolupracovať na energetických úložiskách pred elektrometrom na podporu siete s cieľom lepšej integrácie a zvýšenia kapacity. Tešíme sa na zosúladenie odborným skúseností a poznatkov oboch spoločností, ktoré zákazníkom prinesie ešte väčšiu hodnotu," dodal Eric.

Na výstave ALL-Energy, ktorá sa konala minulý mesiac v Melbourne, bol uvedený na trh nový produkt G-Powin Solution, ktorý obsahuje stojany na batérie DC, BMS, kontajnery, zber a ochranu DC, integráciu PCS a EMS. Modulárny batériový systém „Powin Stack", ktorý spolu s patentovaným systémom Powin Energy bp-OSTMTM, najvyspelejším systémom správy batérií, bol navrhnutý od úrovne článkov až po viacero kontajnerov tak, aby maximalizoval množstvo energie dodanej do zariadení pred aj za elektrometrom. „Na rozdiel od mnohých riešení našich konkurentov v oblasti energetických úložísk bola naša proprietárna platforma BMS a EMS, batériové moduly a akumulátory batérií vyvinuté výlučne pre trh a aplikácie s energetickými úložiskami, a nejedná sa o nové využitie technológie z elektrických vozidiel," hovorí Danny Lu, viceprezident spoločnosti Powin.

Podľa IHS Markit pribudnú v ázijsko-tichomorskom regióne sieťové systémy na ukladanie energie s objemom 21 GW, z ktorých 68% bude mať pôvod vo výrobných, prenosových a distribučných sieťach (T&D).

„Austrálska sieť naďalej čelí volatilite, pričom prísna kontrola výstupu má negatívny vplyv na zisk vlastníkov systémov. Veríme preto, že riešenie G-Powin BESS vstupuje na austrálsky trh v pravom čase, aby vyriešilo práve problémy volatility.

Toto partnerstvo nás zároveň stavia do skvelej pozície v súvislosti s posilnením dodávok energie v susedných regiónoch. Napríklad cieľ Vietnamu posilniť sieť integráciou viacerých obnoviteľných zdrojov energie bude vyžadovať účinnejšie riešenia v oblasti úložísk," vysvetlil Hui Wu, viceprezident pre energetické úložiská spoločnosti GCL-SI. „Podobne je to v Južnej Kórei, kde batérie s lítium-iónovo fosfátovým systémom G-Powin ponúkajú stabilnejšiu a bezpečnejšiu alternatívu ku konvenčným nikel-mangánovým kobaltovým batériám. Vďaka patentovanému systému správy batérií spoločnosti Powin máme veľkú dôveru v schopnosť dodávať bezpečný a nákladovo konkurencieschopný produkt, ktorý bude zodpovedať jedinečným potrebám každého zákazníka vo všetkých kútoch tohto regiónu," dodal Hui Wu.

O spoločnosti GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (Šenčenská burza: 002506) (GCLSI) tvorí súčasť skupiny GCL Group, globálneho energetického konglomerátu, najväčšej čínskej neštátnej energetickej spoločnosti so zameraním na novú energiu, čistú energiu a súvisiace služby. GCL System Integration v súčasnosti pôsobí na celom svete a má päťmodulové výrobné základne v Číne a jednu vo Vietname, s výrobnou kapacitou 6 GW a vysokoúčinnou batériou s výkonom 2 GW, vďaka čomu je svetovým výrobcom modulov. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.gclsi.com/.

O spoločnosti Powin Energy

Spoločnosť Powin Energy je priekopníkom nákladovo efektívneho, bezpečného a škálovateľného systému batériových úložísk, ktorý je skonštruovaný pre potreby aplikácie v priemyselnom meradle a v komerčných, odvetvových a mikrosieťových systémoch. Systém BESS od firmy Powin má tiež modulárnu architektúru a zjednodušený inštalačný proces, ktorý umožňuje efektívne škálovanie od jedného MWh až po GWh. Za našimi špičkovými produktmi je bezkonkurenčný tím odborníkov z energetického priemyslu, takmer tri desaťročia odborných znalostí v oblasti riadenia dodávateľského reťazca a rozsiahle poznatky z vývoja softvéru pre správu batérií. Viac informácií nájdete na stránke http://www.powinenergy.com/.

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.smartenergy.org.au/news/media-release-gcl-and-powin-energy-announce-launch-energy-storage-solution-ess

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1029978/GCL_System_Powin_Energy_joint_venture.jpg

Related Links

https://www.gclsi.com



SOURCE GCL-SI