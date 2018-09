GCL lance la commercialisation de sa technologie mono-cast pour alimenter 13 millions de foyers

Le module mono-cast de GCL présente des avantages significatifs par rapport aux modules monocristallins et polycristallins classiques. Lorsqu'il est conjugué à d'autres technologies de pointe, comme le MBB (Multi-Busbar) et l'EVA blanc, la puissance du module mono-cast de GCL peut dépasser 370 Wc. Une telle puissance est normalement associée aux modules monocristallins. En plus de son rendement élevé, la technologie mono-cast permet d'atteindre un meilleur coefficient de température, une capacité de production d'énergie plus importante et un plus faible LID. Ce nouveau module est d'ores et déjà en production de masse. La production devrait atteindre 3GW en 2019, équivalant à la consommation de 13 millions de ménages.

Les cellules mono-cast offrent un rendement moyen de 21,4 %.

La technologie consiste à obtenir des lingots quasi-monocristallins en utilisant le process industriel du polycristallin. Cela s'obtient d'un germe de lingot monocristallin placé au sein d'un creuset polycristallin et d'un procédé optimisant les champs thermiques au sein du creuset pour une cristallisation homogène.

Le produit final présente un faible coefficient de résistance électrique, une grande pureté, une faible teneur en oxygène et une meilleure structure cristalline. Tout cela avec des coûts de production fortement réduits en comparaison du process monocristallin classique.

« La réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité sont des buts communs et représentent un objectif essentiel pour l'industrie photovoltaïque. Pour répondre à cela, nous investissons fortement sur l'innovation technologique. Étant un fournisseur de solutions complètes, GCL-SI offre des produits et des services à l'ensemble des maillons de la chaine de valeur. Partant du silicium jusqu'aux systèmes PV complets, nous adoptons une approche objective pour relever les défis de l'industrie », déclare Luo Xin, président de GCL-SI.

GCL dispose d'une équipe de 2 500 experts en recherche et développement vouée à l'innovation technologique dans le monde entier. La société a des centres de R&D au Japon, en Israël, en Chine, aux États-Unis et dans bien d'autres pays. À ce jour, l'équipe s'est vu octroyer 589 brevets nationaux et 408 autorisations de brevets.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ : 002506) (GCL-SI) fait partie de GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI fournit des systèmes énergétiques intégrés et centralisés à la fine pointe et est déterminé à devenir le chef de file mondial de l'énergie solaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/750082/SPI_cast_mono_module_2.jpg