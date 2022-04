GCL-POLY ENERGY (03800.HK) é oficialmente rebatizada como "GCL TECH" com foco na inovação tecnológica

HONG KONG, 25 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Logo após um excelente desempenho de cerca de USD 460 milhões de lucro no primeiro trimestre de 2022, a GCL-POLY ENERGY (03800.HK), empresa líder mundial em materiais fotovoltaicos, anunciou em [25 de abril de 2022] que a empresa havia obtido a aprovação da Bolsa de Valores de Hong Kong e mudado seu nome para GCL TECH.

Fundada em 2006 e listada na Bolsa de Valores de Hong Kong em novembro de 2007, a mudança de nome da GCL TECH baseia-se no novo objetivo estratégico da empresa, "GCL Técnica, GCL Digital, GCL Verde", para exibir uma nova imagem corporativa e força de pesquisa poderosa.

Desde sua criação, graças à inovação tecnológica e atuação intensa no setor, a GCL TECH tem feito avanços significativos na tecnologia de silício de hastes GCL, tecnologia de silício granular FBR, tecnologia CCZ, entre outros, e é considerada como empresa líder no setor global de energia fotovoltaica.

Após a aquisição bem-sucedida da empresa dos EUA SunEdison por USD 150 milhões em 2017, a GCL TECH é conhecida como a primeira fabricante de energia limpa do mundo a possuir o direito de propriedade intelectual independente do silício granular e a colocá-lo em produção em massa. O produto obteve a primeira certificação de pegada de carbono tanto na China quanto na França e estabeleceu um novo recorde global da menor pegada de carbono de materiais de silício. A ampla influência da empresa no setor fotovoltaico atraiu a atenção dos participantes do mercado para seus outros planos.

Como a neutralidade de carbono foi estabelecida como o objetivo de importantes países do mundo, o governo chinês propôs a meta de atingir o pico de carbono em 2030 e obter a neutralidade de carbono em 2060. A empresa mudou seu nome para GCL TECH nesse momento com a intenção de liderar uma nova rodada de reformas no setor fotovoltaico, concentrando-se em inovação e tecnologia, com o desenvolvimento de materiais de silício no centro de sua inovação tecnológica.

A GCL TECH é uma desenvolvedora e fabricante líder mundial de materiais fotovoltaicos de alta eficiência. Ela tem um firme foco no desenvolvimento tecnológico de materiais fotovoltaicos de alta eficiência, mantendo de forma consistente sua posição como pioneira nas áreas de produtos de polissilício.

