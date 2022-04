GCL-POLY ENERGY (03800.HK) oficjalnie zmienia nazwę na „GCL TECH" i odtąd będzie się skupiać na innowacjach technologicznych

HONG KONG, 26 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Tuż po odnotowaniu doskonałych zysków z działalności, które w pierwszym kwartale 2022 r. sięgnęły kwoty 460 mln USD, GCL-POLY ENERGY (03800.HK), czołowa na rynku światowym spółka działająca w sektorze tworzyw na potrzeby przemysłu fotowoltaicznego, [25 kwietnia 2022 r.] poinformowała, że Giełda w Hong Kongu udzieliła jej zgody na zmianę nazwy i posługiwanie się nazwą skróconą GCL TECH.

Zmiana nazwy spółki założonej w 2006 r. i notowanej na Giełdzie w Hong Kongu od listopada 2007 r. na GCL TECH wynika z konieczności odzwierciedlenia w nowym wizerunku korporacyjnym i potencjale badawczym nowego celu strategicznego marki, jakim jest „Ukierunkowanie GCL na technologię, cyfryzacja GCL oraz GCL przyjazne dla środowiska".

Od chwili powstania, dzięki innowacjom technologicznym i intensywnemu doskonaleniu się w obszarze prowadzonej działalności, GCL TECH wypracowało szereg przełomów w zakresie między innymi technologii prętów krzemowych GCL, krzemu granulowanego FBR, technologii monokrzemowej CCZ (metoda Continuous Czochralski) i została ogłoszona wiodącym przedsiębiorstwem światowego przemysłu fotowoltaicznego.

Po zakończonym powodzeniem nabyciu w 2017 r. amerykańskiej spółki SunEdison za kwotę 150 mln USD, spółka została obwołana pierwszym na świecie producentem czystej energii, dysponującym prawami własności intelektualnej do technologii krzemu granulowanego, który wprowadził tę technologię do produkcji masowej. Produkt ten uzyskał pierwszy Certyfikat Śladu Węglowego zarówno w Chinach, jak i we Francji, a ponadto ustanowił nowy światowy rekord w dziedzinie najniższej wartości śladu węglowego wśród tworzyw krzemowych. Dzięki ogromnemu wpływowi, jaki spółka wywarła na przemysł fotowoltaiczny, gracze rynkowi interesują się jej dalszymi planami.

Ponieważ najbardziej liczące się na świecie państwa uznały neutralność wobec efektu cieplarnianego za swój nadrzędny cel, rząd Chin zaproponował osiągnięcie celu ograniczenia szczytowych wartości dwutlenku węgla do 2030 r. oraz neutralności wobec efektu cieplarnianego do 2060 r. Spółka zmieniła nazwę na GCL TECH w chwili, gdy zdecydowała się odegrać rolę lidera nowej rundy reformy przemysłu fotowoltaicznego poprzez skupienie się na innowacjach i technologii, a sercem innowacji technologicznych ma być rozwój tworzyw krzemowych.

GCL Technology Holdings Limited:

GCL TECH to wiodący na rynku światowym twórca i producent wysokowydajnych tworzyw fotowoltaicznych. Spółka nieprzerwanie skupia się na rozwoju technologii wysokowydajnych tworzyw fotowoltaicznych i nie ustaje w wysiłkach, aby utrzymać pozycję pioniera w dziedzinie produktów polikrzemowych.

