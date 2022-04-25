GCL-POLY ENERGY, переименованная в GCL TECH, берет курс на технологические инновации

ГОНКОНГ, 26 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- [25 апреля 2022 года], сразу после подведения итогов первого квартала 2022 года, в котором она получила рекордную прибыль в размере около 460 млн долл. США, компания GCL-POLY ENERGY (03800.HK), являющаяся одним из ведущих мировых производителей фотоэлектрических материалов, объявила о том, что, получив одобрение Гонконгской фондовой биржи, она изменила свое краткое название на GCL TECH.

Переименование компании GCL TECH, основанной в 2006 году и зарегистрированной на Гонконгской фондовой бирже в ноябре 2007 года, объясняется принятием новой стратегической цели — Technical GCL, Digital GCL, Green GCL («Техническая GCL, цифровая GCL, экологичная GCL»). Новое название призвано продемонстрировать ее обновленный корпоративный имидж и мощный исследовательский потенциал.

Благодаря внедрению технологических инноваций и интенсивному подбору персонала с момента своего основания, компания GCL TECH добилась значительных успехов в производстве кремниевых стержней/ прутков по собственной технологии GCL, в технологии производства гранулированного кремния в реакторе с кипящим слоем (FBR — fluidized-bed reactor), в технологии непрерывного выращивания монокристаллов кремния по методу Чохральского (CCZ — continuous Czochralski furnace) и в использовании многих других технологий, а также получила статус одного из ведущих предприятий мировой фотоэлектрической отрасли.

После успешного приобретения в 2017 г. американской компании SunEdison за 150 млн долл. США компания стала первым в мире производителем экологически чистой энергии, владеющим независимыми правами интеллектуальной собственности на гранулированный кремний и запустившим его в массовое производство. Этот продукт первым получил сертификат углеродного следа не только в Китае, но и во Франции, и установил новый мировой рекорд по самому низкому углеродному следу среди кремниевых материалов. Широкое влияние компании в фотоэлектрической отрасли привлекло внимание участников этого рынка к ее дальнейшим планам.

Поскольку целью крупнейших стран мира является обеспечение углеродной нейтральности, китайское правительство выступило с инициативой достичь пика углеродных выбросов в 2030 году и углеродной нейтральности в 2060 году. Теперь компания изменила свое краткое название на GCL TECH, заявив о намерении возглавить следующий раунд реформ в фотоэлектрической отрасли, направив основные усилия на внедрение инноваций и технологий, связанных с разработкой новых силиконовых материалов.

О компании GCL Technology Holdings Limited:

Компания GCL TECH является одним из ведущих в мире разработчиков и производителей высокоэффективных фотоэлектрических материалов. Компания последовательно идет по пути разработки технологий производства высокоэффективных фотоэлектрических материалов, неизменно сохраняя за собой позиции первопроходца в области производства поликристаллического кремния и продукции на его основе.

SOURCE GCL Technology Holdings Limited