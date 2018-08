GCL-SI становится первой зарубежной компанией, получившй сертификат BIS

НЬЮ-ДЕЛИ (NEW DELHI), Индия, 1 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания GCL-SI стала первым зарубежным предприятием, получившим сертификат на фотоэлектрические модули от Индийского бюро стандартов (BIS).

BIS - это орган индийского правительства, отвечающий за сертификацию и стандартизацию продукции. Учреждение было основано в 1987 году, заменив собой основанный в 1946 году Индийский институт стандартов (ISI). BIS является законно установленным национальным органом в области стандартизации и сертификации, отвечающим за одобрение и авторизацию различных продуктов на индийском рынке. В марте 2018 года компания GCL-SI совместно с VDE, Perfect Care Solution LLP инициировали проведение официальных сертификационных испытаний в соответствии с требованиями BIS. После длительного периода тестирования и строжайшего аудитра Индийским бюро стандартов GCL-SI стала первой в мире зарубежной компанией, получившей сертификат BIS.

Президент компании, г-н Эрик Ло (Eric Luo) прокомментировал: «GCL-SI неизменно стремится предоставлять своим клиентам продукты высочайшего уровня качества и надёжности. Став первым зарубежным предприятием, прошедшим сертификацию BIS, мы достигли важной для нашего предприятия вехи. Мы благодарим наших местных партнёров - VDE и Perfect Care Solution LLP., - за их поддержку и сотрудничество. Наша компания надеется, что высококачественные продукты GCL-SI в дальнейшем сослужат хорошую службу ещё большему число потребителей и, в конечном итоге, сделают нашу окружающую среду здоровее и лучше».

В 2018 году индийские власти включили фотоэлектрические модули в перечень продуктов, подлежащих обязательной сертификации, а это означает, что все солнечные модули должны проходить тестирование в соответствии со стандартами IS 14286, IS 61730-I, IS 61730-II в местных лабораториях, одобренных Индийским бюро стандартов. Лишь после успешного прохождения тестов модули получают сертификат BIS и допуск на внутренний индийской рынок. Ярлык IS может быть использован только теми производителями, что получили упомянутый выше сертификат.

О компании GCL-SI

GCL-SI System Integration Technology Co., Ltd. (код SZ: (002506) (GCL-SI) входит в состав GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI разрабатывает и производит комплексные, суперсовременные интегрированные энергетические системы и стремится завоевать статус мирового лидера в сфере солнечной энергетики.