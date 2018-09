GCL-SI devient la première société étrangère à recevoir la certification BIS de modules photovoltaïques

NEW DELHI, Inde, 1er septembre 2018 /PRNewswire/ -- GCL-SI est devenue la première société étrangère à recevoir une certification de ses modules photovoltaïques du Bureau des normes indiennes (BIS, Bureau of Indian Standards).

Le BIS est l'autorité indienne de certification et de normalisation. Il a été établi en 1987 pour remplacer l'Indian Institute of Standards (ISI), établi en 1946, comme l'autorité nationale statutaire de certification et de normalisation en Inde, responsable de la certification des produits indiens. En mars 2018, GCL-SI a coopéré avec VDE, Perfect Care Solution LLP, afin de lancer officiellement le test de certification indien du BIS. Après un long test et une évaluation rigoureuse du BIS, GCL-SI est finalement devenue la première société au monde à recevoir la certification du BIS.

M. Eric Luo, président de GCL-SI, a déclaré : « GCL-SI s'est engagée à fournir à ses clients des produits solaires de haute qualité et de haute fiabilité. Devenir la première entreprise non indienne certifiée par le BIS est une étape importante pour nous. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires locaux du projet, VDE, Perfect Care Solution LLP, pour leur coopération et leur soutien. Nous espérons sincèrement que les produits de haute qualité intégrés par GCL-SI serviront à plus de clients et, à terme, rendront l'environnement mondial plus sain. »

En 2018, l'Inde a incorporé les modules photovoltaïques dans la certification obligatoire des produits, ce qui signifie que les modules photovoltaïques doivent être testés conformément aux normes IS 14286, IS 61730-I, IS 61730-II et dans les laboratoires locaux en Inde approuvés par le BIS. Ce n'est qu'après la fin de la phase de test et que les modules ont reçu la certification du BIS que les modules peuvent entrer sur le marché domestique indien. L'ajout du label IS ne peut être effectué qu'après l'obtention du certificat par le fabricant.

À propos de GCL-SI

GCL-SI System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI), fait partie de GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI fournit un système énergétique intégré, tout-en-un, de pointe et s'engage à devenir la société leader mondial dans le domaine de l'énergie solaire.