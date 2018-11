GCL-SI e DuPont Photovoltaic Solutions assinam acordo de colaboração estratégica na CIIE

"Estamos muito satisfeitos por fazermos essa forte parceria com a DuPont. O filme de PVF Tedlar® da DuPont™ sempre foi a primeira escolha para nossos módulos e estou confiante de que nossa cooperação irá aperfeiçoar ainda mais a qualidade, desempenho e confiabilidade de nossos produtos", disse o presidente do conselho da GCL-SI, Xin Luo.

Conforme a demanda global por novas fontes de energia continuou a crescer, inovações científicas no setor fotovoltaico ganharam uma grande importância. Nas últimas cinco décadas, a DuPont está na vanguarda da inovação em energia solar, de acordo com o diretor comercial global da DuPont para soluções fotovoltaicas, Eric Wang. "Estamos muito satisfeitos por podermos mostrar nossa realização inovadora na CIIE e por desenvolver laços estratégicos com a GCL-SI. Nosso compromisso com a inovação nos ajudou a criar materiais fotovoltaicos que suportam o teste do tempo e impulsionam o crescimento sustentável do setor de PV".

De acordo com Wang, mais da metade dos painéis solares do mundo, instalados desde 1975, têm materiais da DuPont embutidos. A backsheet baseada no filme Tedlar® da DuPontTM é o único material de backsheet a comprovadamente proteger painéis solares por mais de 30 anos, em quaisquer condições de tempo, com o objetivo de maximizar a durabilidade e a confiabilidade e minimizar os defeitos do sistema.

A receita proveniente da fabricação de produtos fotovoltaicos caiu nos últimos anos, porque o mercado foi inundado de módulos e produtos fotovoltaicos que não foram testados ou que não atendem os padrões mais rígidos do setor. É um objetivo comum, em todo o setor de PV, aumentar os retornos de investimentos ao que se obteve nos últimos 25 anos e, ao mesmo tempo, reduzir os custos gerais. Nesse sentido, a qualidade dos materiais fotovoltaicos é essencial. Por trabalhar com parceiras como a DuPont, a GCL-SI objetiva fornecer produtos fotovoltaicos de alta qualidade e soluções holísticas para novos sistemas de energia. A GCL-SI tem agora seis unidades de fabricação de módulos fotovoltaicos no mundo, com uma produção total de 6 GW.

Sobre a Divisão DowDuPont Specialty Products

A DowDuPont Specialty Products, divisão da DowDuPont (NYSE: DWDP), é líder mundial em inovação, com materiais, ingredientes e soluções tecnológicos, que ajudam a transformar setores e a vida cotidiana. Nossos empregados recorrem à ciência e expertise diversificadas para ajudar os clientes a implementar suas melhores ideias e fornecer inovações essenciais em mercados importantes, como os de produtos eletrônicos, transporte, edificação e construção, saúde e bem-estar, alimentação e segurança do trabalhador. A DowDuPont pretende separar a Divisão de Produtos Especiais, que se chamará DuPont, em uma empresa de capital aberto independente. Mais informações podem ser obtidas em www.dow-dupont.com.

Sobre a GCL-SI

A GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI), faz parte do Grupo GOLDEN CONCORD (GCL). A GCL-SI fornece um sistema completo e avançado de energia integrada e assumiu o compromisso de se tornar uma empresa líder mundial de mercado na área de energia solar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/781903/GCL_SI_and_DuPont.jpg

FONTE GCL-SI