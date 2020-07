GCL SI équipe une centrale solaire flottante dans le golfe Persique

SUZHOU, Chine, 2 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Une recherche par IHS Markit dans son rapport de 2020 sur les centrales photovoltaïques flottantes a récemment révélé que les installations électriques solaires flottantes sont à même d'afficher 143 % en plus par rapport à 2019 et atteindre plus de 900 MW de nouvelles capacités annuelles cette année. GCL System Integration (GCL SI) s'apprête à prendre la tête de ce segment à forte croissance en renforçant sa présence sur le secteur des centrales solaires flottantes. La Société vient tout récemment d'annoncer que sa ligne de panneaux solaires entièrement étanches a été déterminante dans le développement d'une centrale électrique solaire flottante au large de Nurai Island dans les Émirats arabes unis (ÉAU).

La centrale sera mise en place par Enerwhere à proximité du complexe hôtelier de luxe de Nurai Island. Enerwhere est un développeur local du solaire qui a construit la première centrale électrique solaire flottante en eau de mer au Moyen-Orient en faisant appel aux modules solaires brevetés à double vitre de GCL SI. Outre les panneaux solaires, ce projet ambitieux a été rendu possible grâce à l'utilisation de structures flottantes et de montants construits par Sungrow.

Si le concept du solaire flottant est idéal pour économiser l'occupation des sols, il soulève dans la pratique de nombreux défis. Les modules brevetés à double vitre de GCL SI sont spécifiquement conçus pour applications marines et peuvent supporter de façon permanente 30 années d'embruns marins salés. Afin de durer pendant des décennies, il faut que les modules soient absolument étanches et résistent aux conditions météorologiques difficiles qui peuvent survenir en pleine mer. Les modules à double vitre de GCL SI ont tous été soumis aux tests rigoureux de la CEI-IEC (Commission électrotechnique internationale) pour environnements difficiles, dont embruns salés, corrosion par ammoniaque et abrasion par le sable établissant la preuve de la haute qualité des modules de GCL SI, de leurs performances et de leur fiabilité en particulier lorsqu'ils sont utilisés en eau libre. Le choix d'Enerwhere se portant sur les modules solaires produits par GCL SI marque un autre jalon dans le portefeuille actuel de GCL comprenant autour du monde quatre projets solaires flottants.

À l'initiative de l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA, Dubai Electricity and Water Authority), les ÉAU se sont engagés vis-à-vis de la Stratégie de l'énergie propre à Dubai pour 2050 qui est un plan visant à transformer Dubaï en un centre mondial de l'énergie verte d'ici 2050 où 75 % de l'électricité proviendrait d'énergie propre, dont le solaire. Pour parvenir à ceci, le gouvernement a prévu de construire dans l'Émirat un « lac solaire » composé de panneaux solaires flottants.

La durée de vie des modules solaires est l'un des facteurs clés assurant la durabilité et la rentabilité des projets photovoltaïques. La durabilité étant sa priorité, GCL joue un rôle sans précédent dans les technologies augmentant la durée de vie de ses modules solaires, ce qui réduit le coût par unité d'électricité pour les investisseurs.

https://www.gclsi.com/

