GCL-SI pierwszą firmą zagraniczną, która otrzymuje certyfikat BIS na moduły fotowoltaiczne

NOWE DELHI, Indie, 31 sierpnia 2018 r. /PRNewswire/ -- GCL-SI jest pierwszą firmą zagraniczną, która zdobyła certyfikację modułów fotowoltaicznych od Biura Indyjskich Standardów (BIS).

Biuro BIS jest urzędem standaryzacji i certyfikacji w Indiach, który został założony w 1987 r. w celu zastąpienia Indyjskiego Instytutu Standardów powstałego w 1946 r. Biuro stało się ustawowym, narodowym standardem i urzędem certyfikacji w Indiach odpowiedzialnym za udzielanie certyfikatów indyjskim produktom. W marcu 2018 r. firma GCL-SI podjęła współpracę z with VDE, Perfect Care Solution LLP w celu oficjalnego wprowadzenia testu certyfikacji BIS w Indiach. Po długotrwałych testach i przejściu rygorystycznego audytu BIS firma GCL-SI w końcu stała się pierwszą firmą na świecie, której udało się zdobyć certyfikat BIS.

– Firma GCL-SI od zawsze pracuje nad zapewnianiem klientom wysokiej jakości, wydajnych produktów solarnych. Uzyskanie tytułu pierwszej firmy spoza Indii z certyfikatem BIS jest dla nas kamieniem milowym w rozwoju. Dziękujemy lokalnym partnerom projektowym, VDE, Perfect Care Solution LLP za wsparcie i współpracę. Mamy nadzieję, że wysokiej jakości produkty zintegrowane przez GCL-SI będą pomagać większej liczbie klientów i przyczynią się do uzdrowienia środowiska na świecie – skomentował Eric Luo, prezes firmy GCL-SI.

W 2018 r. Indie objęły moduły fotowoltaiczne obowiązkową certyfikacją produktów, co oznacza, że moduły fotowoltaiczne muszą przechodzić testy zgodnie z normami IS 14286, IS 61730-I, IS 61730-II i testy lokalnych laboratoriów w Indiach zatwierdzonych przez biuro BIS. Dopiero po zakończeniu testów i przyznaniu certyfikacji BIS produkty mogą wejść do obiegu na indyjskim rynku. Etykieta normy IS może być widoczna na produkcie dopiero po uzyskaniu certyfikatu przez producenta.

O GCL-SI

Firma GCL-SI System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 00250) (GCL-SI) jest częścią grupy GOLDEN CONCORD Group (GCL). Firma GCL-SI zapewnia nowoczesne, kompletne, zintegrowane systemy i pracuje nad osiągnięciem statusu największego na świecie dostawcy energii solarnej.