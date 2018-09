GCL-SI sa stáva prvou zahraničnou spoločnosťou, ktorá na svoje fotovoltické moduly získava certifikát Indického úradu pre štandardizáciu

NAÍ DILLÍ, India, 1. septembra 2018 /PRNewswire/ -- GCL-SI sa stala prvou zahraničnou spoločnosťou, ktorá získala od Indického úradu štandardizáciu (BIS) certifikát pre svoje fotovoltické moduly.

BIS je hlavným indickým orgánom v oblasti štandardizácie a udeľovania certifikátov. Vznikol v roku 1987, aby nahradil pôvodný Indický inštitút pre štandardizáciu (ISI) z roku 1946 ako štatutárny úrad pre štandardy a udeľovanie certifikátov v Indii zodpovedný za certifikáciu indických výrobkov. V marci 2018 začala spoločnosť GCL-SI spolupracovať s VDE, Perfect Care Solution LLP, aby formálne spustila certifikačné testovanie podľa pravidiel BIS. Po dlhom testovaní a prísnom audite zo strany BIS sa GCL-SI nakoniec stala prvou spoločnosťou na svete, ktorá certifikát BIS získala.

Eric Luo, prezident spoločnosti GCL-SI, pri tejto príležitosti uviedol: „GCL-SI sa od začiatku snaží svojim zákazníkom poskytovať solárne výrobky najvyššej kvality a spoľahlivosti. Skutočnosť, že sme ako prvá zahraničná spoločnosť získali certifikát od BIS, je pre nás míľnikom. Chceli by sme poďakovať svojim lokálnym projektovým partnerom, VDE, Perfect Care Solution LLP za spoluprácu a podporu. Úprimne dúfame, že vysokokvalitné produkty od GCL-SI budú odteraz slúžiť ešte väčšiemu počtu zákazníkov a že tým posilníme environmentálne zdravie našej planéty."

V roku 2018 India začlenila fotovoltické moduly medzi produkty, pre ktoré je nutné získať certifikát. V praxi to znamená, že je nutné fotovoltiku testovať v súlade s normami IS 14286, IS 61730-I, IS 61730-II a to v lokálnych laboratóriách schválených zo strany BIS v Indii. Na indický domáci trh sa moduly v dôsledku toho môžu dostať len po skončení testovania a získaní certifikátu od BIS. Produkty môžu mať označenie IS len vtedy, ak ich výrobca získa certifikát.

O spoločnosti GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506.SZ) (GCL-SI) tvorí súčasť skupiny GOLDEN CONCORD Group (GCL). Spoločnosť GCL-SI vyrába najmodernejšie komplexné integrované energetické systémy a je na ceste stať sa svetovým lídrom v oblasti solárnej energie.