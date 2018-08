GCL-SI se convierte en la primera compañía extranjera en recibir la certificación de la BIS para módulos fotovoltaicos

NUEVA DELHI, India, 31 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- GCL-SI se ha convertido en la primera compañía extranjera en recibir la certificación de la Oficina de Normas Indias (Bureau of Indian Standards, BIS) para sus módulos fotovoltaicos.

La BIS es la autoridad de estandarización y certificación de la India. Fue creada en 1987 para reemplazar al Instituto Indio de Estándares (Indian Institute of Standards, ISI) creado en 1946, como estándar nacional legal y autoridad de certificación en la India, responsable de la certificación de productos indios. En marzo de 2018, GCL-SI cooperó con VDE, Perfect Care Solution LLP para lanzar formalmente el examen de certificación de la entidad india BIS. Luego de un examen extenso y de una estricta auditoría de la BIS, GCL-SI finalmente se convirtió en la primera compañía del mundo en recibir la certificación de la BIS.

Eric Luo, Presidente de GCL-SI, dijo: "GCL-SI se ha comprometido a brindar a los clientes productos solares de alta calidad y alta confiabilidad. Convertirnos en la primera compañía no india certificada por la BIS es un hito para nosotros. Agradecemos a nuestros socios locales del proyecto, VDE, Perfect Care Solution LLP, por su cooperación y apoyo. Realmente esperamos que los productos de alta calidad integrados por GCL-SI sirvan a más clientes y, en definitiva, hagan que el ambiente del mundo sea más sano".

En 2018, la India incorporó módulos fotovoltaicos (PV) en productos de certificación obligatoria, lo que significa que los módulos PV deben ser evaluados de acuerdo con las IS 14286, IS 61730-I, IS 61730-II y en laboratorios locales aprobados por la BIS en la India. Los módulos pueden ingresar en el mercado local indio únicamente luego de finalizados los exámenes y luego de que hayan recibido la certificación de la BIS. Solo se permite adjuntar la etiqueta IS luego de que el fabricante obtiene el certificado.

Acerca de GCL-SI

GCL-SI System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI) es parte del GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI brinda un sistema de energía integrado consolidado y de vanguardia, y tiene el compromiso de convertirse en la compañía de energía solar líder en el mundo.

FUENTE GCL-SI