GCL-SI se convierte en la primera empresa extranjera en recibir la certificación de la BIS para módulos fotovoltaicos

NUEVA DELHI, India, 1 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- GCL-SI se ha convertido en la primera empresa extranjera en recibir la certificación de la Oficina de Normas de la India (BIS, por sus siglas en inglés) para los módulos fotovoltaicos.

La BIS es la autoridad de estandarización y certificación de la India. Fue establecida en 1987 para sustituir al Instituto de Normas de la India (ISI, por sus siglas en inglés), establecido en 1946, como la autoridad nacional de normas y certificación de la India responsable de la certificación de productos en ese país. En marzo de 2018 GCL-SI cooperó con VDE, Perfect Care Solution LLP para lanzar formalmente la prueba de certificación de la BIS. Tras una larga prueba y una estricta auditoría de la BIS, GCL-SI se convirtió en la primera empresa del mundo en recibir la certificación de dicha autoridad.

El Sr. Eric Luo, presidente de GCL-SI, dijo: "GCL-SI tiene el compromiso de aportar a los clientes productos solares de alta calidad y fiabilidad. Convertirnos en la primera empresa fuera de la India en ser certificada por la BIS es un hito para nosotros. Agrademos a nuestros socios de proyectos locales, VDE, Perfect Care Solution LLP, por su cooperación y apoyo. Sinceramente esperamos que los productos de alta calidad integrados por GCL-SI sean de más utilidad para los clientes y en última instancia contribuyan a un mundo más saludable".

En 2018 la India incorporó módulos fotovoltaicos a productos cuya certificación es obligatoria, lo que significa que los módulos fotovoltaicos deben ser probados de conformidad con las normas IS 14286, IS 61730-I e IS 61730-II y en laboratorios locales de la India aprobados por la BIS. Los módulos solo pueden entrar al mercado nacional de la India una vez que finalizan las pruebas y reciben la certificación de la BIS. Solo se permite fijar la etiqueta IS después de que el fabricante obtiene el certificado.

Acerca de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI) forma parte del grupo GOLDEN CONCORD (GCL). GCL-SI ofrece un sistema integral y vanguardista de energía integrado y tiene la intención de convertirse en el líder mundial en energía solar.