GCL-SI se stala první zahraniční společností, která získala certifikaci BIS pro fotovoltaické moduly

NOVÉ DILLÍ, Indie, 1. září 2018 /PRNewswire/ -- Společnost GCL-SI se stala první zahraniční společností, která získala certifikaci svých fotovoltaických modulů od Indického úřadu pro standardizaci (Bureau of Indian Standards, BIS).

BIS je indický úřad pro normalizaci a certifikaci. Byl založen v roce 1987 a nahrazuje Indický institut standardů (ISI) založený v roce 1946 jako statutární národní certifikační úřad v Indii, který je odpovědný za certifikaci indických výrobků. V březnu 2018 společnost GCL-SI spolupracovala se společností VDE, Perfect Care Solution LLP, aby formálně zahájila certifikační testování pro úřad BIS. Po dlouhém testování a přísném auditu BIS se společnost GCL-SI nakonec stala první společností na světě, která získala certifikaci BIS.

Předseda představenstva společnosti GCL-SI pan Eric LUO řekl: „Společnost GCL-SI se zavázala poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní solární produkty s vysokou spolehlivostí. Stát se první světovou neindickou společností s certifikací BIS je pro nás milníkem. Děkujeme našim místním projektovým partnerům VDE, Perfect Care Solution LLP za jejich spolupráci a podporu. Upřímně doufáme, že vysoce kvalitní produkty integrované společností GCL-SI budou sloužit více zákazníkům a v důsledku se přičiní ke zdravějšímu životnímu prostředí na světě."

Indie v roce 2018 začlenila solární moduly mezi povinně certifikované produkty, což znamená, že solární moduly musí být testovány v souladu se standardy IS 14286, IS 61730-I, IS 61730-II a v místních laboratořích schválených BIS v Indii. Teprve po dokončení testů a po obdržení certifikátů BIS mohou moduly vstoupit na indický domácí trh. Štítkování produktů nálepkou IS je povoleno pouze poté, kdy je výrobci udělen certifikát.

O společnosti GCL-SI

Společnost GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506 Shenzhen Stock) (GCL-SI) je součástí skupiny GOLDEN CONCORD (GCL). Společnost GCL-SI dodává komplexní integrované energetické systémy a je odhodlána stát se světovou jedničkou v oblasti solární energie.