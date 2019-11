GCL System Integration i Powin Energy ogłaszają inicjatywę joint venture w celu realizacji rozwiązania przechowywania energii

W trakcie wystawy ALL-Energy, która odbyła się w ubiegłym miesiącu w Melbourne, zaprezentowano nowy produkt G-Powin Solution. Produkt obejmuje szafy na akumulatory DC, MBS, konteneryzację, gromadzenie i ochronę DC, integrację PCS i EMS. Modułowy system akumulatorów Powin Stack wraz z opatentowanym przez Powin Energy rozwiązaniem bp-OSTM – najbardziej zaawansowanym systemem zarządzania akumulatorami – został opracowany od poziomu ogniwa do multikontenerów w celu zmaksymalizowania energii w zastosowaniach typu front-of-the-meter i behind-the-meter. – W przeciwieństwie do wielu rozwiązań gromadzenia energii konkurencji nasza własna platforma BMS i EMS opiera się na modułach i szafach akumulatorów, które zostały opracowane konkretnie na potrzeby rynku i zastosowań gromadzenia energii, a nie po prostu zmodyfikowanych akumulatorach z projektów pojazdów elektrycznych – skomentował Danny Lu, starszy wiceprezes Powin.

Według IHS Markit region Azji-Pacyfiku doda zapotrzebowanie na ponad 21 GW podłączonych do sieci systemów przechowywania energii, z czego 68% zlokalizowanych będzie w zakładach generacji, przesyłu i dystrybucji.

– Australijska sieć energetyczna ciągle boryka się z brakiem stabilności, a ścisła kontrola produkcji negatywnie wpływa na zyski właścicieli systemów. Wykorzystanie rozwiązania G-Powin BESS jest według nas odpowiednią okazją do wejścia na rynek australijski i rozwiązania problemu niestabilności – wyjaśnił Hui Wu, wiceprezes rozwiązań gromadzenia energii GCL-SI.

– Jednocześnie współpraca stawia nas w dobrej pozycji do wzmocnienia dostaw energii w sąsiednich regionach. Na przykład cel Wietnamu co do zasilenia sieci przez włączenie większej liczby odnawialnych źródeł energii będzie wymagał wydajniejszych rozwiązań gromadzenia – dodał wiceprezes. – Podobnie w Korei Południowej akumulatory litowo-jonowe G-Powin będą stabilniejszą i bezpieczniejszą alternatywą dla konwencjonalnych akumulatorów niklowo-manganowo-kobaltowych. Dzięki opatentowanemu systemowi zarządzania akumulatorami Powin jesteśmy bardzo pewni naszych możliwości w zakresie zapewnienia bezpiecznego i konkurencyjnego kosztowo produktu w odpowiedzi na wyjątkowe potrzeby każdego klienta w każdym zakątku regionu – dodał Hui.

O GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506 Shenzhen Stock) (GCLSI) należy do GCL Group, globalnego konglomeratu energetycznego, największego w Chinach przedsiębiorstwa energetycznego nie w posiadaniu państwa skupiającego się na nowych źródłach energii, czystej energii i powiązanych usługach. Firma GCL System Integration prowadzi obecnie działalność na całym świecie i jest w posiadaniu pięciu baz produkcji modułów w Chinach kontynentalnych i jednej w Wietnamie. Możliwości produkcyjne firmy wynoszą 6 GW oraz 2 GW wysoko wydajnej pojemności akumulatorów, co pozycjonuje firmę jako światowej klasy producenta modułów. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.gclsi.com/.

O Powin Energy

Firma Powin Energy jest pionierem w zakresie wydajnych kosztowo, bezpiecznych i skalowalnych systemów przechowywania energii opracowywanych specjalnie na potrzeby zastosowań komercjalnych, przemysłowych, mikrosieci i na skalę przemysłową. System BESS firmy Powin charakteryzuje się modułową architekturą i ujednoliconym procesem instalacji umożliwiającym skuteczne skalowanie z pojedynczych MWh do GWh. Za wiodącymi w branży produktami stoi niezrównany zespół ekspertów z całej branży energetycznej, niemal trzy dekady doświadczenia w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz dobrze rozwinięte umiejętności opracowywania oprogramowania do zarządzania akumulatorami. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://www.powinenergy.com/.

Dodatkowe informacje: https://www.smartenergy.org.au/news/media-release-gcl-and-powin-energy-announce-launch-energy-storage-solution-ess

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1029978/GCL_System_Powin_Energy_joint_venture.jpg

Related Links

https://www.gclsi.com



SOURCE GCL-SI