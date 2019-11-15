GCL System Integration и Powin Energy сообщили о создании совместного предприятия с целью разработки решений для хранения энергии

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GCL-SI

Nov 15, 2019, 17:04 ET

GCL System Integration и Powin Energy предоставят клиентам в Австралии и Юго-Восточной Азии передовые энергосберегающие решения "до счетчика"  

МАНИЛА (MANILA), Филиппины, 16 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компании GCL System Integration (GCL SI) и Powin Energy (Powin) сегодня сообщили о создании совместного предприятия под названием G-Powin Energy Solution с целью расширения собственного присутствия в сфере систем хранения энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

GCL System Integration and Powin Energy Announce Joint Venture to Deliver Energy Storage Solution
GCL System Integration and Powin Energy Announce Joint Venture to Deliver Energy Storage Solution

"Начиная с 2015 года, компания GCL SI обеспечила поставку свыше 18 ГВт солнечной энергии по всему миру. Мы рады видеть активный рост числа объектов возобновляемой энергетики, но вместе с этим мы видим, что подобная скачкообразность создает проблемы для стабильного функционирования энергосетей", - прокомментировал глава правления GCL SI Эрик Ло (Eric Luo).  "Powin - ведущий мировой разработчик и производитель систем хранения электроэнергии со штаб-квартирой в США. На его счету - реализованные проекты совокупной мощностью свыше 200 МВт-ч, а также серия инициатив, находящихся в процессе реализации по всему миру. Их совокупный потенциал превышает 6 ГВт-ч. Для нас большая честь сотрудничать с столь авторитетным специалистом в нашей отрасли. Новое совместное предприятие G-Powin ориентировано на совместное создание энергохранилищ для содействия операторам энергосетей в вопросах интеграции и повышения пропускной способности. Мы с нетерпением ждем возможности объединить наш опыт и компетенцию, чтобы вместе приносить еще большую ценность нашим клиентам", - добавил он.

В ходе выставки ALL-Energy Exhibition, проходившей на прошлой неделе в Мельбурне, был представлен новый продукт G-Powin Solution, оснащенный аккумуляторными стойками постоянного тока, системой автономного управления питанием, технологиями контейнеризации, сбора/защиты электроэнергии пост.тока, интеграции PCS и EMS. Модульный аккумулятор "Powin Stack", которая в сочетании с самой передовой системой управления питанием под запатентованной торговой маркой bp-OSTM от Powin Energy, характеризуется максимально продуманной конструкцией от уровня ячейки до нескольких контейнеров, гарантируя высочайшие показатели выработки энергии для прикладных модулей "до" и "после счетчика". "В отличие от многочисленных решений, предлагаемых нашими конкурентами, наша уникальная платформа BMS-EMS, аккумуляторные модули и стойки были разработаны специально для рынка систем хранения энергии, а не с возможностью альтернативного использования в электромобилях", - прокомментировал старший вице-президент Powin Дэнни Лу.

По данным исследования IHS Markit, в ближайшее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе появятся свыше 21 ГВт энергоаккумуляторов, подключенных к национальным энергосетям, и 68% из них будут расположены на объектах производства, передачи и распределения энергии.

"Австралийская энергосеть по-прежнему сталкивается с высокой волатильностью, а строгий контроль производительности негативно влияет на доходы владельцев систем. На наш взгляд, сегодня наступило идеальное время представить на рынке Австралии систему G-Powin BESS, способную эффективно решить проблему волатильности.

Это партнерство также предоставляет нам оптимальные позиции для расширения масштабов поставки электроэнергии в близлежащие регионы. К примеру, взятый руководством Вьетнама курс на оптимизацию энергосети путем интеграции возобновляемых источников энергии потребует более эффективных решений для хранения произведенного электричества", - пояснил вице-президент подразделения энергохранилищ GCL-SI Хуэй Ву (Hui Wu). "Аналогичным образом, в Южной Корее литий-ионные фосфатные батареи G-Powin предоставляют более стабильную и безопасную альтернативу традиционным никель-марганцево-кобальтовым аккумуляторам. Мы уверены, что с помощью запатентованной системы управления аккумуляторами от Powin мы сможем создать безопасный и конкурентный продукт, удовлетворяющий уникальным потребностям каждого клиента в любом регионе земного шара", - подчеркнул он.

О компании GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506 Shenzhen Stock) (GCLSI) входит в состав международной энергетической корпорации GCL Group и крупнейшего в Китае негосударственного энергетического предприятия, специализирующегося на сфере возобновляемой энергетики, экологически чистой энергии и сопутствующих сервисах. На сегодняшний день, GCL System Integration осуществляет свою деятельность по всему земному шару и располагает пятью базами по производству модулей в Китае и еще одной во Вьетнаме. Совокупная производительность предприятий компании составляет 6 ГВт+2 ГВт высокоэффективных аккумуляторов, что делает ее производителем мирового класса. Больше информации - на сайте https://www.gclsi.com/.

О компании Powin Energy

Powin Energy является разработчиком уникальной экономически эффективной, безопасной и гибкой системы аккумулирования энергии, предназначенной для удовлетворения спроса со стороны коммунальных, коммерческих, промышленных объектов и микросетей. Система BESS от Powin характеризуется модульной архитектурой и упрощенным процессом монтажа, что обеспечивает эффективное повышение их емкости от нескольких МВт-ч до гигаваттного уровня. За нашими передовыми продуктами стоит команда первоклассных специалистов в энергетической отрасли, почти три десятилетия опыта в управлении цепочками поставок и высокая компетенция в сфере разработки программного обеспечения для управления аккумуляторными системами. Больше информации - на сайте http://www.powinenergy.com/.

Ссылка на дополнительные материалы по данной теме: https://www.smartenergy.org.au/news/media-release-gcl-and-powin-energy-announce-launch-energy-storage-solution-ess

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1029978/GCL_System_Powin_Energy_joint_venture.jpg

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https://www.gclsi.com

SOURCE GCL-SI

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GCL System Integration и Powin Energy сообщили о создании совместного предприятия с целью разработки решений для хранения энергии

News provided by

GCL-SI

Nov 15, 2019, 17:04 ET