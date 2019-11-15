GCL System Integration и Powin Energy сообщили о создании совместного предприятия с целью разработки решений для хранения энергии

"Начиная с 2015 года, компания GCL SI обеспечила поставку свыше 18 ГВт солнечной энергии по всему миру. Мы рады видеть активный рост числа объектов возобновляемой энергетики, но вместе с этим мы видим, что подобная скачкообразность создает проблемы для стабильного функционирования энергосетей", - прокомментировал глава правления GCL SI Эрик Ло (Eric Luo). "Powin - ведущий мировой разработчик и производитель систем хранения электроэнергии со штаб-квартирой в США. На его счету - реализованные проекты совокупной мощностью свыше 200 МВт-ч, а также серия инициатив, находящихся в процессе реализации по всему миру. Их совокупный потенциал превышает 6 ГВт-ч. Для нас большая честь сотрудничать с столь авторитетным специалистом в нашей отрасли. Новое совместное предприятие G-Powin ориентировано на совместное создание энергохранилищ для содействия операторам энергосетей в вопросах интеграции и повышения пропускной способности. Мы с нетерпением ждем возможности объединить наш опыт и компетенцию, чтобы вместе приносить еще большую ценность нашим клиентам", - добавил он.

В ходе выставки ALL-Energy Exhibition, проходившей на прошлой неделе в Мельбурне, был представлен новый продукт G-Powin Solution, оснащенный аккумуляторными стойками постоянного тока, системой автономного управления питанием, технологиями контейнеризации, сбора/защиты электроэнергии пост.тока, интеграции PCS и EMS. Модульный аккумулятор "Powin Stack", которая в сочетании с самой передовой системой управления питанием под запатентованной торговой маркой bp-OSTM от Powin Energy, характеризуется максимально продуманной конструкцией от уровня ячейки до нескольких контейнеров, гарантируя высочайшие показатели выработки энергии для прикладных модулей "до" и "после счетчика". "В отличие от многочисленных решений, предлагаемых нашими конкурентами, наша уникальная платформа BMS-EMS, аккумуляторные модули и стойки были разработаны специально для рынка систем хранения энергии, а не с возможностью альтернативного использования в электромобилях", - прокомментировал старший вице-президент Powin Дэнни Лу.

По данным исследования IHS Markit, в ближайшее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе появятся свыше 21 ГВт энергоаккумуляторов, подключенных к национальным энергосетям, и 68% из них будут расположены на объектах производства, передачи и распределения энергии.

"Австралийская энергосеть по-прежнему сталкивается с высокой волатильностью, а строгий контроль производительности негативно влияет на доходы владельцев систем. На наш взгляд, сегодня наступило идеальное время представить на рынке Австралии систему G-Powin BESS, способную эффективно решить проблему волатильности.

Это партнерство также предоставляет нам оптимальные позиции для расширения масштабов поставки электроэнергии в близлежащие регионы. К примеру, взятый руководством Вьетнама курс на оптимизацию энергосети путем интеграции возобновляемых источников энергии потребует более эффективных решений для хранения произведенного электричества", - пояснил вице-президент подразделения энергохранилищ GCL-SI Хуэй Ву (Hui Wu). "Аналогичным образом, в Южной Корее литий-ионные фосфатные батареи G-Powin предоставляют более стабильную и безопасную альтернативу традиционным никель-марганцево-кобальтовым аккумуляторам. Мы уверены, что с помощью запатентованной системы управления аккумуляторами от Powin мы сможем создать безопасный и конкурентный продукт, удовлетворяющий уникальным потребностям каждого клиента в любом регионе земного шара", - подчеркнул он.

О компании GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506 Shenzhen Stock) (GCLSI) входит в состав международной энергетической корпорации GCL Group и крупнейшего в Китае негосударственного энергетического предприятия, специализирующегося на сфере возобновляемой энергетики, экологически чистой энергии и сопутствующих сервисах. На сегодняшний день, GCL System Integration осуществляет свою деятельность по всему земному шару и располагает пятью базами по производству модулей в Китае и еще одной во Вьетнаме. Совокупная производительность предприятий компании составляет 6 ГВт+2 ГВт высокоэффективных аккумуляторов, что делает ее производителем мирового класса. Больше информации - на сайте https://www.gclsi.com/.

О компании Powin Energy

Powin Energy является разработчиком уникальной экономически эффективной, безопасной и гибкой системы аккумулирования энергии, предназначенной для удовлетворения спроса со стороны коммунальных, коммерческих, промышленных объектов и микросетей. Система BESS от Powin характеризуется модульной архитектурой и упрощенным процессом монтажа, что обеспечивает эффективное повышение их емкости от нескольких МВт-ч до гигаваттного уровня. За нашими передовыми продуктами стоит команда первоклассных специалистов в энергетической отрасли, почти три десятилетия опыта в управлении цепочками поставок и высокая компетенция в сфере разработки программного обеспечения для управления аккумуляторными системами. Больше информации - на сайте http://www.powinenergy.com/.

Ссылка на дополнительные материалы по данной теме: https://www.smartenergy.org.au/news/media-release-gcl-and-powin-energy-announce-launch-energy-storage-solution-ess

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1029978/GCL_System_Powin_Energy_joint_venture.jpg

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