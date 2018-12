GCL System Integration se adjudica primer certificado de reaseguro CSR+ global

Swiss Re, con más de 150 años de existencia, y sucursales y afiliados en las principales ciudades del mundo, es una de las compañías de reaseguro más grandes del mundo. Al inicio del 2018, la compañía editó el Solar Panel Code of Practice: International Guideline on the Risk Management and Sustainability of Solar Panel Warranty Insurance (SPCoP) (Código de práctica de paneles solares: Directriz internacional sobre el manejo de riesgos y la sostenibilidad del seguro de garantía de los paneles solares). Siendo el contenido principal del SPCoP, CSR+ establece los estándares de prueba de confiabilidad para calidad y rendimiento energético de los paneles solares. La evaluación consiste en el programa de pruebas de confiabilidad compuesta del panel así como en una completa auditoría de la fábrica para todas las plantas de producción.