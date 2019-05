GCL System stellt Cast-Mono-Produkte vor und sieht die Zeit der Netzparität kommen

MÜNCHEN, 18. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Die chinesische Photovoltaik- (PV-)Branche befindet sich derzeit auf dem Weg hin zu einem am Markt orientierten Betrieb, was auf den Einfluss einer neuen Politik zurückzuführen ist, die in dem Land im letzten Jahr eingeleitet wurde und die laut Eric Luo, dem Vorstandsvorsitzenden von GCL System Integration Technology Co. Ltd. (GCL System, 002506.SZ), die Karten in der Branche neu mischt.