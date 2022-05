GCLSI proporciona módulos solares para Ocean Sun en el mayor proyecto solar flotante de Albania

"Estamos orgullosos de que nuestros módulos patentados hayan sido elegidos para desempeñar un papel clave en este importante proyecto solar flotante en Albania", declaró Thomas Kun Zhang, Presidente Ejecutivo de GCLSI. "La cooperación identifica que los productos estampados por GCLSI tienen una fuerte competitividad en el mercado flotante mundial", añadió Zhang.

"La colaboración a largo plazo con GCLSI ha sido excelente gracias a los módulos de alto rendimiento y al equipo profesional y solidario de GCLSI", dijo BørgeBjørneklett, consejero delegado de Ocean Sun

El proyecto, con una inversión total estimada de 2 millones de euros, ha sido supervisado por el mayor productor de energía renovable de Europa, Statkraft, junto con Ocean Sun. GCLSI ha participado en el proyecto proporcionando módulos solares, que han superado rigurosas pruebas en el proceso de desarrollo, y son aptos para múltiples circunstancias, incluida la de estar sumergidos en agua de mar durante un largo periodo de tiempo sin poner en peligro su rendimiento.

La primera fase de ejecución del proyecto comprende unos 1600 paneles solares, que cubren casi 4.000 metros cuadrados, con una capacidad instalada de 0,5 MWp. La unidad se desplegó con éxito y se conectó a la red recientemente.

La segunda fase añade una capacidad combinada de 1,5 MWp, y se estima que la construcción estará terminada para este año. Una vez finalizada, la planta generará energía renovable e inyectará la energía en la red nacional albanesa.

Acerca de GCLSI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI) es parte de GCL Group, un conglomerado energético global, la mayor empresa energética no estatal de China, centrada en las nuevas energías, las energías limpias y los servicios relacionados. Visite: https://www.gclsi.com/ .

Acerca de Ocean Sun

Combinando la experiencia marítima noruega con la fotovoltaica, Ocean Sun ofrece una solución audaz a nuestras necesidades energéticas globales. La tecnología patentada monta módulos solares sobre membranas que ofrecen ventajas de coste y rendimiento.

Visite: www.oceansun.no

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1815538/image_1.jpg

SOURCE GCLSI