GCLSI recebe certificação TÜV Rheinland para suas séries 210 e 182 de módulos solares TOPCon tipo N

SUZHOU, China, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A GCL System Integration Technology Co., Ltd. ("GCLSI"), uma empresa líder em energia fotovoltaica (PV) na China, anunciou recentemente que seus módulos mono/bifaciais TOPCon (contato passivado por óxido de túnel) tipo N de 210mm e 182mm foram aprovados com sucesso pela certificação TÜV Rheinland, com potência máxima de 685W para o módulo 210 e 575W para o módulo 182.

Em janeiro deste ano, a GCLSI lançou seu plano de construir uma base de produção de células solares TOPCon de 10 GW de alta eficiência. Atualmente, os processos de desenvolvimento, projeto e certificação dos módulos solares de grande formato estão avançando em ritmo estável. A série completa de módulos fotovoltaicos TOPCon tipo N da GCLSI atingiu uma eficiência de 22%.

A concessão de um certificado TÜV Rheinland marca outro avanço significativo da GCLSI na tecnologia TOPCon tipo N e aumenta grandemente a competitividade da empresa no mercado.

Shu Hua, CEO da GCLSI, disse: "Estamos orgulhosos de receber essa certificação. O reconhecimento da TÜV Rheinland, uma provedora líder internacional de serviços técnicos, comprova nossa força em P&D e exibe o desenvolvimento da tecnologia TOPCon de última geração. Temos o compromisso de sempre oferecer produtos solares confiáveis e de alta eficiência para beneficiar o mundo e continuaremos a melhorar a inovação em P&D dos módulos tipo N e os recursos de produção em massa no futuro."

Sobre a GCLSI

A GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI) faz parte do GCL Group, um conglomerado global de energia, a maior empresa de energia não estatal da China com foco em novas energias, energia limpa e serviços correlacionados. Visite: https://www.gclsi.com/.

FONTE GCLSI

