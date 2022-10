GCLSI reçoit la certification TÜV Rheinland pour ses séries 210 et 182 de modules solaires TOPCon de type n

SUZHOU, Chine, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. (« GCLSI »), société photovoltaïque (PV) chinoise de premier plan, a récemment annoncé que ses modules mono bifaciaux TOPCon (contact tunnel oxyde de passivation) de type n de 210 mm et 182 mm ont obtenu la certification TÜV Rheinland, avec une puissance de sortie maximale de 685 W pour le module 210 et de 575 W pour le module 182.

En janvier dernier, GCLSI a entrepris de construire une base de production de cellules solaires TOPCon à haut rendement de 10 GW. Aujourd'hui, le développement, la conception et les processus de certification connexes pour les modules solaires grand format progressent à un rythme régulier. La série complète de modules PV TOPCon de type n GCLSI a atteint un rendement de 22 %.

L'obtention du certificat TÜV Rheinland marque une nouvelle étape importante pour GCLSI dans la technologie TOPCon de type n, et renforce considérablement la compétitivité de la société sur le marché.

Shu Hua, PDG de GCLSI, a déclaré : « Nous sommes très fiers de recevoir cette certification. La reconnaissance de la part de TÜV Rheinland, prestataire de services techniques international de premier ordre, témoigne de notre force en matière de recherche et développement et justifie la mise au point de la technologie TOPCon de nouvelle génération. Nous nous engageons toujours à fournir des produits solaires fiables et à haut rendement au profit du monde entier et nous continuerons à améliorer l'innovation R&D et les capacités de production de masse des modules de type n à l'avenir. »

À propos de GCLSI

GCL System Integration Technology Co. Ltd. (002506.SZ) (GCLSI) fait partie du groupe GCL, un conglomérat mondial du domaine de l'énergie et la plus grande société non gouvernementale du genre en Chine axée sur les nouvelles formes d'énergie propre et leurs services connexes. Consultez le site : https://www.gclsi.com/.

SOURCE GCLSI