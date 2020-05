GCLSI, reconocido como Top Performer en la edición 2020 de PVEL por su puntuación en confiabilidad de módulos PV por cuarto año consecutivo

SUZHOU, China, 29 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- El 28 de mayo, GCL System Integration, proveedor de soluciones solares con liderazgo mundial, fue reconocido en la edición 2020 de PVEL como Top Performer (empresa de alto rendimiento) por su puntuación en confiabilidad de módulos PV; se trata del cuarto año consecutivo en que la empresa obtiene este galardón. El puntaje se anunció en el marco de un webinario organizado en asociación con PV-tech.

Más de 70% de los principales fabricantes de módulos y 90% de las principales compañías solares han optado por someter sus productos a las pruebas de PVEL. Con casi diez años de experiencia y datos acumulados, PVEL realiza pruebas que demuestran la credibilidad de la tecnología solar. La prueba independiente de confiabilidad ofrece una eficaz selección de módulos y equipos PV para el desarrollo y el financiamiento de proyectos solares.

Tristan Erion-Lorico, director del Negocio de Módulos PV (PVEL), comentó: "Los productos GCL SI han alcanzado el reconocimiento de Top Performers en módulos PV por su puntuación en confiabilidad de módulos PV de PVEL por cuarto año consecutivo. El sólido desempeño en el régimen de pruebas aceleradas de PVEL es un importante indicador de confiabilidad y calidad; felicitamos a GCL SI por estos resultados".

Eric Luo, presidente de GCL SI, dijo: "Hemos coronado las listas por cuarta ocasión y valoramos el reconocimiento a nuestra creatividad y visión, elementos que nos permiten destacar como marca predilecta de clientes, inversionistas y bancos. GCL seguirá llevando productos solares confiables y altamente eficientes al mundo".

Actualmente, GCL SI cuenta con una capacidad de fabricación de módulos de 8GW. Gracias al respaldo de los macrodatos, impulsada por la innovación científica y tecnológica, la compañía optimizará su servicio a fin de ofrecer módulos más eficientes y confiables.

Acerca de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506 en la Bolsa de Shenzhen) (GCLSI) forma parte del conglomerado energético internacional GCL Group, la compañía energética no estatal más grande de China dedicada a las nuevas energías, las energías limpias y los servicios relacionados. Hoy, GCL System Integration tiene operaciones en todo el planeta y cuenta con cinco plantas productoras de módulos en la China territorial y una en Vietnam, con una capacidad modular de 8GW, además de 4,3GW de capacidad de celdas de alta eficiencia, erigiéndose así en un fabricante de módulos de clase mundial. Más información en https://www.gclsi.com/

