GCLSI в четвертый раз подряд получает статус "Top Performer" в отчете PVEL 2020 PV Module Reliability Scorecard

СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 29 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания GCL System Integration, ведущий мировой разработчик фотовольтаических решений, в четвертый раз подряд получила "звездный" статус "Top Performer" в обнародованном 28 мая отчете об оценке надежности солнечных модулей PVEL 2020 PV Module Reliability Scorecard. Презентация отчета состоялась в ходе вебинара, организованного в сотрудничестве с PV-tech.

Лаборатория PVEL протестировала продукцию свыше 70% ведущих производителей модулей и 90% крупнейших компаний фотовольтаической отрасли. Располагая почти десятилетним опытом и обширным багажом накопленных знаний, PVEL проводит испытания, объективно демонстрирующие возможности и потенциал технологий солнечной энергетики. Независимые испытания на надежность повышают эффективностью выбора солнечных модулей и фотовольтаического оборудования для нужд финансирования и реализации проектов СЭС.

Руководитель подразделения PV-модулей лаборатории PVEL Тристан Эрион-Лорико (Tristan Erion-Lorico) отметил: "Продукция GCL SI в четвертый раз подряд получает престижный статус "Top Performer" по итогам оценки PVEL PV Module Reliability Scorecard. Высокие показатели в режиме ускоренного тестирования PVEL являются важным индикатор надежности и качества, и поэтому мы поздравляем GCL SI со столь впечатляющими результатами".

Глава правления GCL SI Эрик Ло (Eric Luo), в свою очередь, прокомментировал: "Четвертый год подряд оказываясь в лидерах рейтинга, мы ценим столь высокое признание нашей креативности и дальновидности, позволяющих нам выделяться среди конкурентов как предпочтительный бренд для клиентов, инвесторов и банков. GCL и дальше будет создавать надежные и высокоэффективные фотоэлекрические продукты для нужд клиентов по всему земному шару.

На сегодняшний день, компания способна выпускать 8 ГВт солнечных модулей в год. При поддержке больших данных и научно-технических инноваций, GCL SI планирует оптимизировать свою деятельность для производства еще более эффективных и надежных модулей.

О компании GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506 Shenzhen Stock) (GCLSI) входит в состав международной энергетической корпорации GCL Group и крупнейшего в Китае негосударственного энергетического предприятия, специализирующегося на сфере возобновляемой энергетики, экологически чистой энергии и сопутствующих сервисах. На сегодняшний день, GCL System Integration осуществляет свою деятельность по всему земному шару и располагает пятью базами по производству модулей в Китае и еще одной во Вьетнаме. Совокупная производительность предприятий компании составляет 8 ГВт+4,3 ГВт высокоэффективных аккумуляторов, что делает ее производителем мирового класса. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.gclsi.com/

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