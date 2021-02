GCLSI zaopatruje niemiecki Enpal w zestawy solarne G-Home Solar Kits

SUZHOU, Chiny, 26 lutego 2021 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co, Ltd. („GCLSI" lub „spółka") (Shenzhen:002506), czołowy chiński producent systemów fotowoltaicznych, pomyślnie zrealizował zamówienie na zestawy solarne G-Home Solar Kits dla firmy Enpal, dostawcy najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie energii słonecznej w Niemczech. Jest to olbrzymi krok naprzód w ewolucji GCLSI na rynkach zagranicznych, ponieważ spółka z dostawcy standardowych urządzeń nowej energii staje się jednocześnie dostawcą rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta.

Zestaw solarny G-Home Solar Kit to wysokowydajne moduły GCL i balans systemu (BOS). Ze względu na to, że system jest już wstępnie zmontowany, upraszcza to instalację i znacznie skraca czas jej przeprowadzenia. We wrześniu 2020 roku GCLSI podpisała strategiczną umowę z Enpal na dostawę 5000 zestawów solarnych G-Home Solar Kit. Enpal, niemieckie przedsiębiorstwo zajmujące się energią rozproszoną, oferujące swoim klientom nowoczesne rozwiązania energetyczne, jest wschodzącym podmiotem w branży inteligentnej, nowej energii.

„GCLSI wyznacza ogólny kierunek rozwoju rynku dzięki oferowanym produktom i usługom, natomiast nasza obecna transformacja odzwierciedla ważną ewolucję, która ma obecnie miejsce - powiedział Thomas Zhang, dyrektor generalny GCLSI. - Dzięki wzmocnieniu naszej przewagi technologicznej, jak również wnikliwej koncentracji na rynku niemieckim jesteśmy niezwykle dumni z finalizacji tej dostawy na rzecz firmy Enpal oraz z faktu, że wkrótce wprowadzimy nasz produkt G-Home Solar Kit na szerszy rynek międzynarodowy".

Zestaw solarny G-Home Solar Kit firmy GCLSI to najwyższej jakości kompleksowe rozwiązanie dla właścicieli domów. Możliwość dopasowania zestawu do wymagań różnych dachów ułatwia przygotowanie i instalację dostosowaną do potrzeb różnych klientów. Zastosowanie wspomnianego domowego zestawu solarnego, z możliwością integracji systemów magazynowania energii i zarządzania energią w domu (HEMS), pozwala właścicielom domów na przechowywanie energii słonecznej przez całą noc i służy jako inteligentne, ekologiczne rozwiązanie energetyczne.

Na przestrzeni ostatnich lat spółka GCLSI skoncentrowała się na rozwoju technologii, świadcząc usługi projektowania technicznego dla różnych typów i skali systemów fotowoltaicznych. Jest ona w stanie wykorzystać swój kompleksowy model zarządzania łańcuchem dostaw przemysłowych, oferując klientom optymalne i najbardziej dostosowane do ich potrzeb rozwiązania systemowe i produktowe. Kontynuując swoją międzynarodową ekspansję, GCLSI chce poszerzyć perspektywy i zaoferować jeszcze więcej rozwiązań na niemieckim rynku ekologicznej energii.

GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506.SZ) (GCLSI) należy do GCL Group, globalnego konglomeratu energetycznego, największego w Chinach przedsiębiorstwa energetycznego niebędącego własnością państwa, skupiającego się na nowych źródłach energii, czystej energii i powiązanych usługach. Firma GCL System Integration prowadzi obecnie działalność na całym świecie i posiada pięć baz produkcji modułów w Chinach kontynentalnych i jedną w Wietnamie, o wydajności modułów 8 GW, a dodatkowo dysponuje wysokowydajnymi ogniwami o pojemności 4,3 GW, co pozycjonuje firmę jako światowej klasy producenta modułów. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.gclsi.com/

