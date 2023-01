GCORE BRINGT KOSTENGÜNSTIGE VIRTUELLE MASCHINEN FÜR WEBMASTER UND LIGHT WEB SERVICES AUF DEN MARKT

Gcore Basic bietet jedem Benutzer eine niedrige Latenz und eine hohe Leistungsfähigkeit

LUXEMBURG, 19. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Gcore, ein europäischer Anbieter von leistungsstarken, internationalen Cloud- und Edge-Lösungen mit geringer Latenz, bringt heute Gcore Basic auf den Markt, eine kostengünstige Lösung, die speziell für Webmaster, Entwickler und Tüftler entwickelt wurde. Als neue Produktlinie von einem der erstklassigen europäischen Anbieter von Cloud-Infrastrukturdiensten bietet Gcore Basic eine leistungsstarke, kostengünstige Option für die Handhabung einer breiten Palette von Online-Anwendungen, wie beispielsweise das Hosten eines Blogs, die Erstellung eines Backup-Servers oder die Bereitstellung eines privaten VPN.

Mit Preisen ab 5 EUR pro Monat bietet Gcore Basic Nutzern eine Datenverarbeitungsinstanz auf einer gemeinsam genutzten virtuellen Maschine, um einfache Webserver und Mikroservices auszuführen. Jede virtuelle Maschine kann in nur wenigen Minuten eingesetzt werden und genießt kostenlosen DDoS-Schutz.

Seva Vayner, Director of Edge Cloud Stream bei Gcore, erklärte: „Gcore Basic bietet jedem eine niedrige Latenz und eine hohe Leistungsfähigkeit. Ab 5 EUR pro Monat ist Gcore Basic ein Ort, an dem angehende Programmierer ihre Kenntnisse erlernen können, wo Entwickler Konzeptnachweise, Lieblingsprojekte und Testumgebungen durchführen können und wo angehende Unternehmer Online-Services aufbauen können."

Seva Vayner fuhr fort: „Mit Gcore Basic, das auf unserer Cloud-Infrastruktur läuft, können die Kunden nach Bedarf maßstäblich vergrößern und zusätzliche Dienste bereitstellen – beispielsweise zusätzliche Ressourcen, um beträchtliche sprunghafte Anstiege im Datenverkehr bewältigen zu können."

Gcore Basic wird zunächst über den Einwahlknoten von Gcore in Amsterdam verfügbar sein, wobei der Service unmittelbar in die USA, nach Singapur und Hongkong expandiert und Frankfurt einen zweiten Standort in Europa bietet.

Die virtuellen Maschinen und Bare-Metal-Server von Gcore Cloud laufen auf den neuesten Generationen von Intel-Prozessoren, einschließlich Intel Xeon Scalable (Ice Lake) der 3. Generation.

Mehr über Gcore Basic erfahren Sie auf gcore.com/cloud/basic-vm.

Informationen zu Gcore

Gcore ist ein international führendes Unternehmen für öffentliches Cloud- und Edge-Computing, Bereitstellung von Inhalten, Hosting und Sicherheitslösungen. Gcore hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und Niederlassungen in Deutschland, Polen, Litauen, Georgien und auf Zypern. Es bietet eine Infrastruktur für weltweit führende Unternehmen in einer Reihe von Branchen, darunter die Regierung des Großherzogtums Luxemburg (Agence eSanté ), TEDx, Wargaming und Avast. Gcore verwaltet seine eigene globale IT-Infrastruktur auf sechs Kontinenten. Sein Netzwerk besteht aus mehr als 150 Einwahlknoten in zuverlässigen Tier-IV- und Tier-III-Datenzentren auf der ganzen Welt.

