GCW Global Customized Wealth annonce la nomination de Ramy Goldstein au poste de conseiller principal

LONDRES, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- GCW Global Customised Wealth, une société internationale de gestion de placements, a annoncé la nomination de Ramy Goldstein au poste de conseiller principal. Basé à Londres, M. Goldstein travaillera avec l'équipe de direction de GCW en tant que consultant stratégique en affaires pour le développement et la croissance des activités de GCW. GCW, qui emploie désormais du personnel à Londres, en Californie et à New York, collabore avec des clients internationaux et investit dans le monde entier, offrant ainsi à ses clients des services complets de gestion de patrimoine.

David Bizer, associé directeur chez GCW, a déclaré : « La vaste expérience de Ramy dans le secteur des services financiers et son impressionnant palmarès en tant qu'entrepreneur seront une ressource inestimable pour le futur de notre société. Nous sommes ravis de le compter parmi nous. »

Ramy Goldstein est un pionnier des sociétés de la finance axées sur les données. En 2003, il a co-fondé IVC, l'un des premiers acteurs européens des transactions à haute fréquence, qu'il a ensuite dirigé pendant 10 ans. Auparavant, il a été le vice-président d'UBS Limited à Londres, où il a créé la division mondiale des instruments dérivés sur actions d'UBS. M. Goldstein a par ailleurs occupé divers autres postes de direction chez UBS et CSFB à New York, Tokyo et Londres. Actuellement, Ramy investit, conseille et encadre dans le domaine des activités basées sur les données dans d'autres secteurs.

Ramy Goldstein jouit d'une longue et fructueuse expérience en matière de création et d'exploitation d'entreprises rentables, mettant à profit sa longue expertise pratique en matière de gestion du risque d'entreprise et des finances. Il est titulaire d'un doctorat et d'un master en économie de l'Université de Yale ainsi que d'un bachelor en économie de l'Université de Cambridge. Il est un membre fondateur de la Foundation of the Advancement of Research in Financial Economics et du Yale Development Council.

M. Goldstein a ajouté : « GCW m'a impressionné par sa forte capacité d'exécution doublée d'une méthodologie d'investissement ultramoderne lui permettant de fournir des services d'investissement de qualité supérieure. Je suis ravi de pouvoir contribuer à ses succès futurs. »

A propos de GCW Global Customized Wealth

GCW Global Customised Wealth offre des solutions complètes de gestion de portefeuille à des particuliers et institutions de haut niveau. Les clients de GCW recherchent des opportunités d'investissement qui dépassent leurs réseaux personnels, qui sont transparentes et qui ne souffrent pas de conflits d'intérêts. GCW travaille avec des clients internationaux et investit dans le monde entier. Basée à Londres, elle compte des équipes à Londres, à New York et en Californie.

