GDU veranstaltet Event zur Markteinführung eines neuen vollautonomen Inspektionssystems für Drohnen

SHENZHEN, China, 25. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die Anwendungsszenarien für Drohnen haben sich von anfänglich kurzzeitigen und unkontinuierlichen zu täglichen und kontinuierlichen Anwendungen ständig erweitert. Dennoch sind Drohnen nach wie vor auf Piloten angewiesen (für Flugkontrolle, Wartung und Aufladen), was der Vorstellung widerspricht, dass diese Flüge völlig "unbemannt" sind. Die immer deutlicher zutage tretenden Beschränkungen bei der technologischen Ausbildung, den Personalkosten und dem Management sind zu den Hauptfaktoren geworden, die die Expansion des Sektors behindern. Am 12. Juli 2022 veranstaltete GDU-Tech Co., Ltd. eine Pressekonferenz zu neuen Produkten unter dem Motto „Leading the low altitude airspace infrastructure construction" (Führend beim Aufbau der Luftrauminfrastruktur in geringer Höhe) und stellte die professionelle Quadro-Drohne S400 und die automatische Andockstation K01 vor, eine Flugplattform, die für alle Szenarien konzipiert ist und alle Szenarien weitgehend unbemannt abdeckt.